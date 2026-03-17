Premio Picota al ninot de Pilar Bernabé y a su grito ¡"Maricoché, aparta que vaig!

La secretaria general de los socialistas en València, Pilar Bernabé, concedió ayer el XXI premio Picota a la falla Arzobispo Olaechea-San Marcelino a la mejor escena de crítica local de las Fallas de 2026. La escena premiada representa a Bernabé a bordo de un tanque de la UME en el que inicia el asalto contra unas Torres de Serranos teñidas de azul en las que se parapeta María José Catalá al grito de “Maricoché, aparta que vaig!”.

La secretaria general de los socialistas, acompañada por el Grupo Municipal encabezado por Borja Sanjuan, así como el diputado Víctor Camino y la diputada autonómica Alicia Andújar, hizo entrega del estandarte a la presidenta de la comisión, Silvia Atienza, y a su fallera mayor, Mamen Guillén. La comitiva, de hecho, pudo disfrutar anoche en persona la calidad de la escena premiada así como la falla de Arzobispo Olaechea-San Marcelino de la mano de la presidenta y de la fallera mayor.

Elogio al jurado

Bernabé incidió ayer en la dificultad del jurado este año para entregar un galardón que ha registrado este año un récord de participación desde que arrancó el premio en 2005. “Este año el jurado ha realizado un trabajo extraordinario porque no era nada fácil elegir una escena entre las 33 comisiones que han apostado por la crítica local, la esencia de nuestras Fallas y el motivo del premio Picota, y por la calidad de todas las escenas que han tenido que valorar”, ha indicado.

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La secretaria general de los socialistas, tras dar la enhorabuena a la falla de San Marcelino, animó a todas las comisiones a participar el año que viene en el premio Picota que entregan todos los años los socialistas y que promueven la crítica local, la más cercana, un elemento que dio origen a las Fallas y que son la esencia de estas fiestas.