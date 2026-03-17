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Consulta las Verbenas del 17 de marzo en las Fallas de València 2026

La Orquesta Montecarlo actúa esta noche en Felipe Bellver, de Mislata

La Orquesta Montecarlo actúa esta noche en Felipe Bellver, de Mislata / OM

Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

Las fiestas fiestas musicales en las demarcaciones falleras tenían su recta final con la triada de los días 16, 17 y 18. La jornada de mitad de recorrido aporta una buena cantidad de propuestas en toda la ciudad. Primando, como es habitual, los de horario nocturno.

Tardeos

Av. Portugal-Fragata. DJ Barreales

El Saler. Verbena con La Sacarina by La Pato

Espartero-Ramón y Cajal. Mikelele y su Bandarra

San Vicente-Marvá. Ele DJ

Verbenas nocturnas

Alquerías de Bellver-Garbí. Orquesta La Viva

Av. Francia-Alfredo Torán y Olmos. DJ Fran Muñoz

Av. Plata-La Senyera. DJ Iván García

Benicadell-Sant Roc. Hipnosis con Salva Vera y DJ José Romero

Blas Gámez-Ángel Villena. DJ Añlex-Cu

Císcar-Burriana. DJ Wor.

Cra. Malilla-Isla Cabrera. Rumba Pop con Rumbología

Cra. S. Luis-Doctor Waksman. Discomóvil Limvo Wild

Doctor García Brustenga-Vicente Barrera. DJ Set conJaleo Prime

Federico Mistral-Murta. Macrodisco Marbella Sound

Felipe Bellver-Madre Rafols (Mislata). Orquesta Montecarlo

Gayano Lluch. Orquesta Seven Crashers

Ingeniero Manuel Maese. Orquesta Azahara

Isaac Peral-Micer Mascó. Orquesta Freedom

Jacinto Labaila-Manuel Simó. DJ Alberto Gascón

Jerónima Gales-Litógrafo Pascual. DJ Paco Romero

Jesús-San Francisco de Borja. Orquesta La Reina

Joaquín Costa-Burriana. DJ Quetes.

José Soto Micó-Sindico Mocholí. DJ Chuky

Juan Bautista Vives. Discomóvil Lednight con Javi Pardo y Rubén Delgado

Llorers-Arquitecto Lucini. DJ Tozak

Luis Cano. DJ Ethan Pardo

Molinell-Alboraia. Canal69 Rock Band

Mossen Josep Cuenca-Pinedo. DJ Tete de Apache

Mossen Sorell-Corona. Colectivo Danzate y La Festa + Bulma Beat

Oltá-Juan Ramón Jiménez. Gripo Delorean.

Padre Alegre-Enrique Navarro. Orquesta Bacanal

Palleter-Erudito Orellana. Verbena "Tía Vente"

Pérez Galdós-Calixto III. DJ Vader

Plaza de la Morería (Mislata). Orquesta Valparaiso

Plaza de Segovia. Dab Music

Plaza del Negrito. José Naxo + Emilio Herrera

Quart Extramurs-Velázquez. Grupo Phoenix + DJs

Sagunt-Sant Guillem. Concierto de Mala Jugada Rock

San Marcelino. Rubo DJ

San Miguel-Vicente Iborra. Grupo IV + DJ Xou Jajaers

San Rafael-Antón Martín. Macrodiscomóvil Kampal

Sant Antoni. DJ Marc i Esteve

Sierra Martes-Miguel Servet. DJ Tito Show

Tres Forques-Cuenca-Pérez Galdós. Monólogo de Ismael Galletero

Tribunal de les Aigües (Quart de Poblet). DJ Dany Asensy

Venezuela-Agustín Sales. Discomóvil Of the Source

Venezuela-Agustín Sales. Orquesta Joker

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