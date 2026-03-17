Consulta las Verbenas del 17 de marzo en las Fallas de València 2026
Las fiestas fiestas musicales en las demarcaciones falleras tenían su recta final con la triada de los días 16, 17 y 18. La jornada de mitad de recorrido aporta una buena cantidad de propuestas en toda la ciudad. Primando, como es habitual, los de horario nocturno.
Tardeos
Av. Portugal-Fragata. DJ Barreales
El Saler. Verbena con La Sacarina by La Pato
Espartero-Ramón y Cajal. Mikelele y su Bandarra
San Vicente-Marvá. Ele DJ
Verbenas nocturnas
Alquerías de Bellver-Garbí. Orquesta La Viva
Av. Francia-Alfredo Torán y Olmos. DJ Fran Muñoz
Av. Plata-La Senyera. DJ Iván García
Benicadell-Sant Roc. Hipnosis con Salva Vera y DJ José Romero
Blas Gámez-Ángel Villena. DJ Añlex-Cu
Císcar-Burriana. DJ Wor.
Cra. Malilla-Isla Cabrera. Rumba Pop con Rumbología
Cra. S. Luis-Doctor Waksman. Discomóvil Limvo Wild
Doctor García Brustenga-Vicente Barrera. DJ Set conJaleo Prime
Federico Mistral-Murta. Macrodisco Marbella Sound
Felipe Bellver-Madre Rafols (Mislata). Orquesta Montecarlo
Gayano Lluch. Orquesta Seven Crashers
Ingeniero Manuel Maese. Orquesta Azahara
Isaac Peral-Micer Mascó. Orquesta Freedom
Jacinto Labaila-Manuel Simó. DJ Alberto Gascón
Jerónima Gales-Litógrafo Pascual. DJ Paco Romero
Jesús-San Francisco de Borja. Orquesta La Reina
Joaquín Costa-Burriana. DJ Quetes.
José Soto Micó-Sindico Mocholí. DJ Chuky
Juan Bautista Vives. Discomóvil Lednight con Javi Pardo y Rubén Delgado
Llorers-Arquitecto Lucini. DJ Tozak
Luis Cano. DJ Ethan Pardo
Molinell-Alboraia. Canal69 Rock Band
Mossen Josep Cuenca-Pinedo. DJ Tete de Apache
Mossen Sorell-Corona. Colectivo Danzate y La Festa + Bulma Beat
Oltá-Juan Ramón Jiménez. Gripo Delorean.
Padre Alegre-Enrique Navarro. Orquesta Bacanal
Palleter-Erudito Orellana. Verbena "Tía Vente"
Pérez Galdós-Calixto III. DJ Vader
Plaza de la Morería (Mislata). Orquesta Valparaiso
Plaza de Segovia. Dab Music
Plaza del Negrito. José Naxo + Emilio Herrera
Quart Extramurs-Velázquez. Grupo Phoenix + DJs
Sagunt-Sant Guillem. Concierto de Mala Jugada Rock
San Marcelino. Rubo DJ
San Miguel-Vicente Iborra. Grupo IV + DJ Xou Jajaers
San Rafael-Antón Martín. Macrodiscomóvil Kampal
Sant Antoni. DJ Marc i Esteve
Sierra Martes-Miguel Servet. DJ Tito Show
Tres Forques-Cuenca-Pérez Galdós. Monólogo de Ismael Galletero
Tribunal de les Aigües (Quart de Poblet). DJ Dany Asensy
Venezuela-Agustín Sales. Discomóvil Of the Source
Venezuela-Agustín Sales. Orquesta Joker
Vicente Sancho Tello-Chile. DJ Antonio
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