Lo nunca visto en Fallas: Bocatas a 10 euros

La mejor forma de empaparse del ambiente fallero es hacerlo a pie. Perderse por las calles, seguir los ríos de visitantes y recorrer cada una de las comisiones para ver los detalles de los monumentos. València es mucho más que las fallas de Especial. Visitar la ganadora del Primer Premio de Especial en Convento Jerusalén debería ser una obligación para cualquiera que visite València estos días, al igual que la falla municipal, la mascletà o la plaza de la Virgen durante la Ofrenda.

Sin embargo, una parte indisoluble de la fiesta es la gastronomía y comer en la calle. A las tradicionales buñolerías y churrerías se le suman los cientos de puestos de bocadillos instalados en la ciudad: asadores, comida rápida y este año toda una variadísima oferta de comida internacional que refleja la multiculturalidad de la sociedad valenciana con cada vez más presencia de la comida latina. Y aunque lograr una mesa en estas fechas sin reserva es casi misión imposible, comer en la calle también se está convirtiendo en toda una prueba de fuego para los bolsillos.

Año tras año el precio de los bocadillos, las bebidas, los aperitivos o simplemente unos buñuelos o unos churros ha ido escalando. Quien crea que comer de pie durante las Fallas es un plan 'low cost' no podría estar más alejado de la realidad. Aunque hay muchos factores que entran en juego y que podrían encarecer la cuenta, lo cierto es que de media el precio de bocadillo comprado en pleno centro de València alcanza los 10 euros.

Puede haber excepciones. Los más pequeños cuestan entre 8 y 9 euros, los XXL pueden superar los 15 y las versiones más 'gourmet' hasta superarlo. Hay mucha variedad: longaniza, calamares, embutido, lomo, habas con blanquet... pero los precios se mantienen en la cifra psicológica de los 10 euros. Lo mismo sucede con la bebida: de media, un refresco o una botella de agua puede alcanzar los tres euros.

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Colas para comprar buñuelos en València. / Levante-EMV

Buñuelos y churros a un euro

Pero si hay un producto que este año ha alcanzado un precio muy simbólico son los buñuelos y los churros. El postre por antonomasia de las fiestas josefinas se han convertido poco a poco en todo un lujo y no es para menos viendo su precio: un euro la unidad. Las cuentas salen fácilmente. Una docena de buñuelos o churros, 12 euros. Media docena con un vaso de chocolate caliente, 7.