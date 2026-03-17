Fallas 2026
Lo nunca visto en Fallas: Bocatas a 10 euros
El precio de la comida callejera en fallas se dispara. Desde bocadillos a 10 euros al precio de los churros y buñuelos a un euro la unidad. Comer en la calle se ha convertido también en un lujo.
La mejor forma de empaparse del ambiente fallero es hacerlo a pie. Perderse por las calles, seguir los ríos de visitantes y recorrer cada una de las comisiones para ver los detalles de los monumentos. València es mucho más que las fallas de Especial. Visitar la ganadora del Primer Premio de Especial en Convento Jerusalén debería ser una obligación para cualquiera que visite València estos días, al igual que la falla municipal, la mascletà o la plaza de la Virgen durante la Ofrenda.
Sin embargo, una parte indisoluble de la fiesta es la gastronomía y comer en la calle. A las tradicionales buñolerías y churrerías se le suman los cientos de puestos de bocadillos instalados en la ciudad: asadores, comida rápida y este año toda una variadísima oferta de comida internacional que refleja la multiculturalidad de la sociedad valenciana con cada vez más presencia de la comida latina. Y aunque lograr una mesa en estas fechas sin reserva es casi misión imposible, comer en la calle también se está convirtiendo en toda una prueba de fuego para los bolsillos.
Año tras año el precio de los bocadillos, las bebidas, los aperitivos o simplemente unos buñuelos o unos churros ha ido escalando. Quien crea que comer de pie durante las Fallas es un plan 'low cost' no podría estar más alejado de la realidad. Aunque hay muchos factores que entran en juego y que podrían encarecer la cuenta, lo cierto es que de media el precio de bocadillo comprado en pleno centro de València alcanza los 10 euros.
Puede haber excepciones. Los más pequeños cuestan entre 8 y 9 euros, los XXL pueden superar los 15 y las versiones más 'gourmet' hasta superarlo. Hay mucha variedad: longaniza, calamares, embutido, lomo, habas con blanquet... pero los precios se mantienen en la cifra psicológica de los 10 euros. Lo mismo sucede con la bebida: de media, un refresco o una botella de agua puede alcanzar los tres euros.
Buñuelos y churros a un euro
Pero si hay un producto que este año ha alcanzado un precio muy simbólico son los buñuelos y los churros. El postre por antonomasia de las fiestas josefinas se han convertido poco a poco en todo un lujo y no es para menos viendo su precio: un euro la unidad. Las cuentas salen fácilmente. Una docena de buñuelos o churros, 12 euros. Media docena con un vaso de chocolate caliente, 7.
Fallas de València 2026: Todo lo que necesitas saber
- Programa de actos de la Fallas 2026: Día y hora de cada detalle de la fiesta en València
- La mascletà de hoy en València: la pirotecnia que dispara cada día y cuánta pólvora tira
- Vive las Fallas 2026 en directo: los actos de cada día de fiestas
- Calendario pirotécnico de Fallas: Mascletà, castillos y espectáculos pirotécnicos de las fiestas del 2026
- Ofrenda: Horario y recorrido de todas las comisiones falleras
- Feria de Fallas: Todos los matadores que torearán en València y qué día estarán en la plaza
- Listado completo de los premios de las fallas de València 2026
- La guerra de Irán también afecta a las Fallas: cancelaciones de turistas chinos, japoneses y australianos
- Una comisión de Benimàmet anuncia el cierre del casal por el fallecimiento de un fallero infantil
- VÍDEO | Se consuma la tragedia en Cuba-Litetato Azorín: la falla de Especial se queda a medio plantar
- El viento genera los primeros desperfectos en las fallas que ya están plantadas en las calles de València
- Premios Fallas infantiles 2026: Consulta la lista completa
- Convento Jerusalén usa las mismas armas para repetir primer premio en las Fallas de València 2026
- Convento Jerusalén tiene la mejor falla de Valencia de 2026