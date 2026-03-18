La mascletà de este 18 de marzo, celebrada en la Plaza del Ayuntamiento, no solo ha estado marcada por el estruendo de la pólvora, sino también por el calor, que ha puesto a prueba la resistencia de los asistentes.

Según han informado fuentes de Cruz Roja y de los servicios de emergencias desplegados en el operativo especial, un total de 45 personas han tenido que ser atendidas durante el disparo pirotécnico. La mayoría de las asistencias han estado relacionadas con lipotimias y golpes de calor, en una jornada en la que las altas temperaturas al mediodía han vuelto a hacer mella entre el público.

Atienden a 45 personas por lipotimias y golpes de calor en la mascletà. / Miguel Angel Montesinos

En concreto, 12 hombres y 33 mujeres han precisado atención sanitaria tras sufrir episodios derivados del calor mientras presenciaban la mascletà. La combinación de sol intenso, aglomeraciones y largas esperas ha sido determinante en un día en el que la plaza ha vuelto a llenarse hasta la bandera.

Los equipos sanitarios, desplegados en distintos puntos del recinto, han actuado con rapidez para estabilizar a los afectados, la mayoría de los cuales no ha requerido traslado hospitalario. Aun así, insisten en la importancia de extremar las precauciones, especialmente en jornadas como la de hoy, en la que se han registrado temperaturas altas.