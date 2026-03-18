Catalá dice que la tasa turística debe estudiarse de la mano del sector fallero

El debate sobre la tasa turística lleva años colándose casi en cada pleno del Ayuntamiento de València, normalmente impulsado por los partidos progresistas, pero ayer hubo una voz autorizada en la sociedad valenciana que vino a sumar otro punto de vista. El empresario Juan Roig reclamó en declaraciones a Levante-EMV obtener más recursos de los turistas que visitan las Fallas porque sería importante pagar más a los artistas falleros, que son una parte esencial de la fiesta.

Preguntada por estas declaraciones, sobre si habría que habilitar una tasa que recaude dinero del visitante para revertirlo en los artífices de los monumentos que pueblan las calles de València, la alcaldesa María José Catalá se ha emplazado a dialogar con el sector sin cerrarse del todo a la posibilidad. “Es verdad que hemos crecido mucho y es verdad que es difícil discriminar entre turistas nacionales e internacionales. Yo he dicho que hay que hay que hacer una reflexión de la mano del sector sobre cualquier tipo impositivo o gravamen y la realidad de nuestras fiestas. Pero siempre de la mano del sector, porque las imposiciones son malas, el sector está muy cohesionado y es importante contar con ellos”.

La primera edil también ha opinado sobre el segundo debate abierto en los días grandes de las Fallas –están siendo unas fiestas con mucha reflexión, venimos de la crisis de los trenes–, en concreto, la posibilidad de organizar un tercer día de Ofrenda para que no se haga tan tarde. Ayer acabó a las 3.08 horas. Al respecto, Catalá ha señalado que sería bueno dejar pasar la jornada de hoy para analizar cómo ha evolucionado la Ofrenda: “Ayer salieron 6.000 personas más que el año pasado en la jornada de ayer. Eso es un 12% más que el día 17 del año pasado. Evidentemente eso lo retrasa. El censo va creciendo y es bueno que crezca, yo evitaría a toda costa laminar o limitar el derecho de cualquier fallero a tener la Ofrenda”, ha subrayado la alcaldesa.

Noticias relacionadas

No quiere restringir, insiste la alcaldesa, porque considera que la salida a la Ofrenda es una de las grandes ilusiones de los falleros durante sus fiestas. “Cualquier alternativa que no sea esa –restringir la participación– la pondré sobre la mesa, pero creo que hay que esperar a la jornada de hoy”, ha pedido.