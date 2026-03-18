Consulta las Verbenas de 18 de marzo en las Fallas de València 2026
La última noche de animación nocturna multiplica las propuestas
Esta noche lo quemamos todo. Las Fallas 2026 se acaban y esta es la última noche de fiesta nocturna. Las comisiones apuran las propuestas para pasar la última noche hasta que el cuerpo aguante
Tardeos
Linterna-Na Robella. Techno by Raw Planet
Micer Rabasa-Poeta Maragall. José Coll Remember The Music
Verbenas Nocturnas
Arquitecto Alfaro-Francisco Cubells. Orquesta La Mundial
Ausias March-Na Rovella. Orquesta Smile
Av. Francia-Alfredo Torán y Olmos. DJ Darío Giner
Av. Portugal-Fragata. Fly Catorsse
Benicadell-Sant Roc. Orquesta Nexus
Blanquerias. DJ Uli Torres
Blas Gámez-Ángel Villena. Orquesta Wanda
Carcagente-Jerónimo Muñoz. Discomovil Five
Cra. Malilla-Ingeniero J. Benlloch. Orquesta La Movida
Cra. Malilla-Isla Cabrera. Ele DJ
Cra. S. Luis-Doctor Waksman. Orquesta Fibra
Cuba-Puerto Rico. Orquesta Euphoria
Doctor Gómez Ferrer. The Last Night con DJ Sami y DJ Barreales
Federico Mistral-Murta. Orquesta Máxima
Gayano Lluch. Orquesta Panther Show
Ingeniero Manuel Maese. Discomovil Macro Pirámide Musical
Isaac Peral-Micer Mascó. DJ Tostarrica
Jacinto Labaila-Manuel Simó. Orquesta La Reina
Jerónima Gales-Litógrafo Pascual. Orquesta Euforia
Joaquín Costa-Burriana. DJ Cheka.
José Soto Micó-Sindico Mocholí. Macrodiscomóvil Fercho Energy
Luis Cano . Orquesta Gravity
Manuel Arnau-Creu Coberta. Orquesta Belladona
Manuel Melia-Carlos Cortina. Orquesta Montecarlo
Molinell-Alboraia. Orquesta La ültima
Mossen Sorell-Corona. Alternand + Pepino Marino
Norte-Doctor Zamenhoff. Los Hits
Oltá-Juan Ramón Jiménez. Grupo Krakatoa.
Padre Alegre-Enrique Navarro. Kanallas Fest
Pallater-Erudito Orellana. Satin Greco
Pérez Galdós-Calixto III. DJ Kike Reverte
Pintor Pascual Capuz-Fontanars. Orquesta Slabom.
Plaza de la Morería (Mislata). DJ Ripoll
Plaza de Segovia. Orquesta Vendetta Show
Plaza del Negrito. Javi Selfa + José Naxo
Poeta Asins-Alegret. Remember con Raúl Platero, Javi Volumen y Toni Miñana
Primado Reig-Vinaroz. Bocachicco DJ.
Quart Extramurs-Velázquez. Danny DJ + DJ Ruler
Sainetero Arniches. Moombhatón Fest con Javi Pardo y Rubén Delgado
San Marcelino. Orquesta Supernova
San Miguel-Vicente Iborra. Destrangis "Tributo a Estopa" + DJ Set Emilio Herrera
San Rafael-Antón Martín. Discomóvil Shikora
Sant Antoni. Bacarrà Show
Santa Genoveva Torres. Orquesta Miami Show
Sierra Martes-Miguel Servet. Orquesta Diamante
Tribunal de les Aigües (Quart de Poblet) . Orquesta Pirata
Vicente Sancho Tello-Chile. DJ Pive
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