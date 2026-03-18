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Consulta las Verbenas de 18 de marzo en las Fallas de València 2026

La última noche de animación nocturna multiplica las propuestas

La Orquesta Máxima actúa en Federico Mistral-Murta

La Orquesta Máxima actúa en Federico Mistral-Murta / OM

Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

Esta noche lo quemamos todo. Las Fallas 2026 se acaban y esta es la última noche de fiesta nocturna. Las comisiones apuran las propuestas para pasar la última noche hasta que el cuerpo aguante

Tardeos

Linterna-Na Robella. Techno by Raw Planet

Micer Rabasa-Poeta Maragall. José Coll Remember The Music

Verbenas Nocturnas

Arquitecto Alfaro-Francisco Cubells. Orquesta La Mundial

Ausias March-Na Rovella. Orquesta Smile

Av. Francia-Alfredo Torán y Olmos. DJ Darío Giner

Av. Portugal-Fragata. Fly Catorsse

Benicadell-Sant Roc. Orquesta Nexus

Blanquerias. DJ Uli Torres

Blas Gámez-Ángel Villena. Orquesta Wanda

Carcagente-Jerónimo Muñoz. Discomovil Five

Cra. Malilla-Ingeniero J. Benlloch. Orquesta La Movida

Cra. Malilla-Isla Cabrera. Ele DJ

Cra. S. Luis-Doctor Waksman. Orquesta Fibra

Cuba-Puerto Rico. Orquesta Euphoria

Doctor Gómez Ferrer. The Last Night con DJ Sami y DJ Barreales

Federico Mistral-Murta. Orquesta Máxima

Gayano Lluch. Orquesta Panther Show

Ingeniero Manuel Maese. Discomovil Macro Pirámide Musical

Isaac Peral-Micer Mascó. DJ Tostarrica

Jacinto Labaila-Manuel Simó. Orquesta La Reina

Jerónima Gales-Litógrafo Pascual. Orquesta Euforia

Joaquín Costa-Burriana. DJ Cheka.

José Soto Micó-Sindico Mocholí. Macrodiscomóvil Fercho Energy

Luis Cano . Orquesta Gravity

Manuel Arnau-Creu Coberta. Orquesta Belladona

Manuel Melia-Carlos Cortina. Orquesta Montecarlo

Molinell-Alboraia. Orquesta La ültima

Mossen Sorell-Corona. Alternand + Pepino Marino

Norte-Doctor Zamenhoff. Los Hits

Oltá-Juan Ramón Jiménez. Grupo Krakatoa.

Padre Alegre-Enrique Navarro. Kanallas Fest

Pallater-Erudito Orellana. Satin Greco

Pérez Galdós-Calixto III. DJ Kike Reverte

Pintor Pascual Capuz-Fontanars. Orquesta Slabom.

Plaza de la Morería (Mislata). DJ Ripoll

Plaza de Segovia. Orquesta Vendetta Show

Plaza del Negrito. Javi Selfa + José Naxo

Poeta Asins-Alegret. Remember con Raúl Platero, Javi Volumen y Toni Miñana

Primado Reig-Vinaroz. Bocachicco DJ.

Quart Extramurs-Velázquez. Danny DJ + DJ Ruler

Sainetero Arniches. Moombhatón Fest con Javi Pardo y Rubén Delgado

San Marcelino. Orquesta Supernova

San Miguel-Vicente Iborra. Destrangis "Tributo a Estopa" + DJ Set Emilio Herrera

San Rafael-Antón Martín. Discomóvil Shikora

Sant Antoni. Bacarrà Show

Santa Genoveva Torres. Orquesta Miami Show

Sierra Martes-Miguel Servet. Orquesta Diamante

Tribunal de les Aigües (Quart de Poblet) . Orquesta Pirata

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Vicente Sancho Tello-Chile. DJ Pive

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