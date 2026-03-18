La elegancia de Caballer FX conquista la plaza del Ayuntamiento de València

Penúltimo día de mascletà de las Fallas 2026 y una de las mejores pirotecnias de València en escena, Caballer FX. La plaza completamente llena, desbordada en algunos puntos, y un ambiente fallero de gala para recibir el decimooctavo disparo de estas Fallas 206. Se habían preparado 182 kilos de explosivo, una cantidad discreta para lo que estamos viendo en esta última semana, pero el resultado fue máximo.

Ha sido un disparo generosamente bien modulado. Nada que ver, porque es un concepto totalmente diferente, al de, por ejemplo, Mediterráneo del día anterior. Lo que decíamos, son escuelas, estilos y fórmulas. De combinar un mismo elemento y generar sensaciones diferentes. Hoy Caballer FX no ha emocionado, no ha hecho enloquecer como su antecesor, pero el disparo ha sido maravillosamente limpio. Elegancia pura.

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Quién ha visto la mascletà desde el balcón del Ayuntamiento de València

Entre los asistentes al balcón municipal está el Arzobispo de Valencia, Enrique Benavent; el Rector de la Basílica de la Virgen, Melchor Seguí; Fernando Vizcaíno, hijo de Fernando Vizcaíno Casas; las reinas de Castellon, Alicante, Burgos y Murcia, el embajador de Pakistan, Zahoor Ahmed; la embajadora de Ecuador, Wilma Piedad Andrade Muñoz; los artistas de la falla municipal Alejandro Santaeulalia, Vicente Llacer y Josete Santaeulalia; la alcaldesa Burgos, Cristina Ayala; la Delegada del Gobierno, Pilar Bernabé; la vicepresienta 1ª del Consell, Susana Camarero; el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama; y la consellera Servicios Sociales, Elena Albalat.