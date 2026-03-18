La emoción de Marta Mercader ante la Virgen cierra el primer día de la Ofrenda /

Tal día como hoy pero hace un año Marta Mercader desfiló ante la Mare de Déu. Entonces la lluvia deslució el primer día de la Ofrenda. 365 días después se repite la historia pero de una forma radicalmente distinta. Hoy Marta es la Fallera Mayor Infantil de València y llena de emoción al pasar de nuevo ante la patrona a las 2.38 horas de la madrugada ha sido la que ha marcado, tal como marca la tradición, el punto y final de este primer día de ofrenda floral a la virgen.

Cuando apenas faltaban 20 minutos para las tres de la madrugada, Marta y su corte de honor han enfilado los últimos metros que las separaban del cadafal de la Mare de Déu. Como el resto de falleras y falleros que han pasado ante la patrona desde las 15:30 horas, sus caras reflejaban la emoción de quienes saben que estaban viviendo un momento que formará parte de sus vidas.

Aunque con los retrasos típicos y esperados de un desfile que no para de crecer en número de participantes -este año participarán más de 128.000 personas-, el primer día de la ofrenda ha concluido con parte del manto ya tejido. A diferencia del año pasado, el tiempo ha acompañado. Durante todo el día el sol ha acompañado a los ofrendantes, decenas de comisiones que han tomado las calles de la ciudad a pie para dirigirse hasta la Plaza de la Virgen cargados con ramos y canastillas florales.

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Quien sin duda no olvidará el día de hoy será Marta Mercader. Aquella fallera que en 2025 desfiló ante la virgen como fallera mayor de su falla, la comisión Alberique Héroe Romeu, hoy lo ha hecho como Fallera Mayor de València.