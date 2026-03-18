Fallas 2026
Qué fallas desfilan hoy en el segundo día de la Ofrenda a la Virgen en València
Tras el primer día de desfile, que acabó con la ofrenda floral de la Fallera Mayor Infantil de València, hoy arranca el segundo día de la Ofrenda a la Virgen de los Desamparados
Ya han desfilado la mitad de las comisiones. El paso de Marta Mercader anoche de madrugada ante la 'Mare de Déu' puso el punto y final al primer día de la Ofrenda. Hoy arranca el segundo y último día del desfile floral a la Virgen de los Desamparados, uno de los actos más emotivos de la semana fallera. Durante estos dos días de Ofrenda de Fallas han desfilarán más de 128.000 falleras y falleros, el mayor censo de la historia.
Carmen Prades y Marta Mercader, Falleras Mayores de València 2026, son las grandes protagonistas y esperadas en este acto, pero antes tienen que pasar cientos de miles de falleros porque, este año, el censo fallero sigue creciendo. Se ha alcanzado una cifra récord: alrededor de 128.000 personas pertenecen este año a una falla.
Ante un acto de tal magnitud, la organización es esencial para lograr el éxito. Por eso no todas las comisiones desfilan el mismo día ni por el mismo recorrido. De hecho, se han vuelto a plantear dos rutas (tradicionales) de llegada hasta la Plaza de la Virgen. Se establece un itinerario desde la calle de la Paz y otros por San Vicente.
El día de hoy será largo y de nuevo el tiempo acompañará con cielos despejados y temperaturas en ascenso. Nada que ver con la lluvia que deslució el año pasado el desfile. El momento álgido del día será la entrada de la Fallera Mayor de València, Carmen Prades, en la plaza de la Virgen esta noche (de madrugada) para depositar su ramo ante la patrona.
En Levante-EMV te ofrecemos en directo la ofrenda de hoy y también todas las fotos del desfile.
¿Quién desfila hoy?: sectores, ruta y horarios
Ofrenda por la calle de la Paz
- 15:30 h.: Quatre Carreres
- 17:10 h: Benimámet-Burjassot-Beniferri
- 19:10 h.: Pla del Remei-Gran Via
- 20:40 h.: Malvarrossa-Cabanyal-Beteró
- 21:55 h.: Algiros
- 22:55 h.: Poblats al Sud
Ofrenda por la calle San Vicente
- 15:30 h.: Benicalap
- 16:45 h.: Campanar
- 18:00 h.: La Roqueta-Arrancapins
- 19:30 h.: Olivereta
- 21:15 h: Zaidia
- 22:50 h.: Mislata
- 00.05 h.: Casas Regionales.
- 00:15 h.: Entidades invitadas
- 00:25 h.: Falla de la Fallera Mayor de Valencia, Carmen Prades Gil. Falla Convento Jerusalén - Matemático Marzal.
- 00.30 h.: Comitiva Oficial delegaciones de Burgos, Murcia, Castellón y Alicante.
- 00:35h.: Últimas cinco Falleras Mayores de Valencia.
- 00:40 h.: Fallera Mayor de Valencia, Carmen Prades Gil, y su Corte de Honor. Acompañadas por los componentes de JCF y la Banda Municipal de Valencia.
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