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Fallas 2026

Guarda el secreto: Las siete mejores zonas de València para ver esta noche la espectacular Nit de Foc de Fallas

Aunque los fuegos artificiales son visibles desde prácticamente cualquier punto de la ciudad, existen puntos especialmente privilegiados para disfrutar del espectáculo con una mejor perspectiva

Fallas de València 2026: desde dónde se dispara la Nit del Foc y cuáles son las zonas con mejor visión.

Fallas de València 2026: desde dónde se dispara la Nit del Foc y cuáles son las zonas con mejor visión. / Francisco Calabuig

Lucía Camporro

Lucía Camporro

València

Durante más de tres décadas, concretamente 36 años, los castillos de fuegos artificiales de las Fallas de València 2026 tuvieron como escenario principal la Alameda. Sin embargo, esta tradición cambió en 2023, cuando el disparo de los espectáculos pirotécnicos pasó a realizarse desde un nuevo emplazamiento: el Puente de Monteolivete, en pleno Jardín del Turia.

El cambio de ubicación no fue casual. Los profesionales de la pirotecnia llevaban años solicitando que los castillos se dispararan desde esta zona, situada junto al Palau de les Arts Reina Sofía. Esta localización permite una mejor gestión técnica de los disparos y, sobre todo, reduce y acota el perímetro de seguridad durante los espectáculos pirotécnicos, que ahora se limita al entorno de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València.

Primer Castillo de Fallas en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias

Fallas de València 2026: desde dónde se dispara la Nit del Foc y cuáles son las zonas con mejor visión. / F. Calabuig

La Nit de Foc: fecha, hora y pirotecnia encargada

A lo largo del calendario fallero son varios los castillos de fuegos artificiales que iluminan el cielo de València desde la Crida, acto que marca el inicio oficial de las Fallas. No obstante, hay uno que destaca por encima del resto: la Nit de Foc, considerada el espectáculo pirotécnico más importante del programa de las Fallas 2026.

Este año, la Nit de Foc se disparará en la noche del miércoles 18 de marzo, comenzando a las 23:59 horas, justo antes de la medianoche. La empresa encargada de ofrecer este castillo será Pirotecnia Valenciana.

Los mejores lugares para ver la Nit de Foc en València

Aunque los fuegos artificiales de la Nit de Foc son visibles desde prácticamente cualquier punto de València, existen zonas especialmente privilegiadas para disfrutar del espectáculo con una mejor perspectiva.

Desde el primer año en que los castillos comenzaron a dispararse desde el Puente de Monteolivete, la Regidoria de Cultura Festiva del Ajuntament de València estableció una serie de espacios recomendados. Estas áreas permiten disfrutar del castillo con mayor amplitud visual y sin obstáculos, convirtiéndose cada año en puntos clave para falleros, vecinos y visitantes.

Primer Castillo de Fallas en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias

Fallas de València 2026: desde dónde se dispara la Nit del Foc y cuáles son las zonas con mejor visión. / F. Calabuig

Zonas de visión preferente para ver la Nit de Foc de las Fallas 2026 en València:

  • Calle Alcalde Reig
  • Avenida de la Plata
  • Avenida Profesor López Piñero
  • Frente al Palau de les Arts

Noticias relacionadas y más

Zonas de visión de la Nit de Foc del 18 de marzo en València:

  • Calle Alcalde Reig
  • Puente del Regne
  • Avenida de Francia
  • Paseo de la Alameda

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