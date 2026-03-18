Fallas 2026
Carmen Prades pone punto y final a la Ofrenda y enfila el camino hacia la Cremà de las fallas de 2026
La Fallera Mayor de València de 2026, Carmen Prades, llega a la plaza de la Virgen y deposita su ramo ante la Virgen en el último día de la Ofrenda
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Tras más de 128.000 falleros y falleras, y cuando apenas faltaban XX minutos para las XX, tal como marca el protocolo, la Fallera Mayor de València, Carmen Prades, y su corte de honor en pleno han cumplido con la tradición. Tras completar a pie el recorrido y los últimos metros de la plaza da la Virgen, con lágrimas en los ojos y mucha emoción, la Fallera Mayor de València 2026 ha completado con su ramo la Ofrenda a la Mare de Déu y con él ha puesto punto y final al acto más sentido de las Fallas. El manto de la Virgen - obra de la diseñadora valenciana Xenia Magraner- ya luce completo con un diseño que clama por la plaz y contra la violencia.
Sin el retraso de ayer, que llevó a Marta Mercader, a desfilar ante la patrona casi a las 3 de la madrugada, la organización se ha esmerado por mantener todo lo posible el horario previsto. Y es que en estos días cada segundo cuenta y está medido al milímetro, especialmente cuando se trata de un acto tan multitudinario como la Ofrenda en una edición de participación histórica. Más allá de la organización, el día de hoy ha consagrado a Carmen y su corte en la historia de las fiestas. La Ofrenda era un acto muy esperado para terminar de rematar no el reinado, sino la parte más importante del mismo.
Al igual que ayer, el tiempo ha acompañado hasta el último momento. Ni rastro de la lluvia que arruinó el acto el año pasado. Al contrario, un sol radiante y, por fin, una temperatura propia de primavera han permitido que, junto con las comisiones, miles de personas hayan convertido este desfile en uno de los más multitudinarios.
Con su desfile ante la patrona y el disparo de la Nit del Foc, Carmen Prades y su corte enfilan el último día de las fallas que concluirá con la cremà de los monumentos, otro de los puntos álgidos de la fiesta.
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