Las caras conocidas de la Ofrenda 2026: de Pérez Llorca a Mónica Oltra

Pasar ante la Virgen con la ofrenda en las Fallas supone uno de los momentos más emocionantes y simbólicos de la fiesta. Es caminar entre música, flores y sentimiento, llevando no solo un ramo, sino también la devoción, la tradición y el orgullo de todo un pueblo. Frente a ella se mezclan la alegría fallera, la memoria de quienes lo han vivido antes y la emoción de formar parte de una celebración que une fe, cultura y corazón.

El primer president

Así que el segundo día de ofrenda tuvo entre sus muchos protagonistas al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que desfiló acompañado de su hija. Llorca ha hecho entrada en la plaza a las 18.45, con cierto retraso sobre la hora prevista y ataviado con el típico traje de "torrentí". El 'president' de la Generalitat se ha estrenado así a lo grande en las Fallas de València siendo uno más de los decenas de miles de valencianos que acuden hasta la plaza de la Virgen a entregar el ramo a la Mare de Déu. Llorca, que ha desfilado con una de sus hijas, enmienda la excepcionalidad de su predecesor, Carlos Mazón, el año pasado.

Pérez Llorca, en la Ofrenda / Fernando Bustamante

También desfiló ante la Virgen, aunque ella es una clásica, la exvicepresidenta del Consell por Compromís, Mónica Oltra, que lo hizo con la falla José Maestre.

Por parte del equipo de Gobierno municipal, los devotos de la Virgen fueron Juan Carlos Caballero, junto a su marido, Javier Zamora. Los populares José Marí Olano y Paula Llóbet, además de la propia alcaldesa de València, María José Catalá, a la que se le ha reservado uno de los últimos puestos del desfile junto a las falleras mayores, también se vestirá en esta Ofrenda, así lo ha anunciado a través de su instagram.

María José Catalá, en su instagram / Instagram María José Catalá.

Javier Zamora y Juan Carlos Caballero, antes de la Ofrenda / Fernando Bustamante

Morant y Bernabé

En la jornada anterior también fueron muchos los políticos que no quisieron perderse la ofrenda, consolidando así una dinámica que viene de muchos años atrás y ha tenido como protagonistas a todos los partidos.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana Pilar Benabé y la ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV-PSOE Diana Morant no han querido perderse la Ofrenda ante la Mare de Déu y han completado el pase con la Falla de la candidata a la alcaldía, Fray J. Rodríguez.

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Morant y Bernabé entraron en la plaza de la Virgen pasadas las 23:00 horas de la noche con la emoción de ver a la Mare de Déu y su manto lleno de claveles que ya dibujan su mensaje de "no a la violencia".