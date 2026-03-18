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Levante-EMV premia como "falla del año" a la comisión Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina

El galardón reconoce el trabajo realizado en numerosas actividades

La comisión al completo con el premio de Levante-EMV.

La comisión al completo con el premio de Levante-EMV. / Levante-EMV

Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

La comisión de Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina ha recibido el estandarte que los acredita como "Falla del Año" que convoca todos los ejercicios Levante-EMV y que reconoce el mérito de las comisiones de falla en las diferentes actividades que se celebran durante el año y a los que se aplica un baremo. Fray J. Rodríguez hizo valer su virtuosismo en los escenarios para sumar la suficiente cantidad de puntos y conseguir un primer premio que se le resistía desde hacía ejercicios. Una nutrida cantidad de miembros de la comisión, encabezados por su cuadro de honor, posó para la posteridad con el galardón.

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