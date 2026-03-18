La mascletà de hoy 18 de marzo, en directo desde València: Pirotecnia Caballer FX y su ruta de la pólvora en Fallas

La mascletà de hoy, miércoles 18 de marzo, en València corre a cargo de la Pirotecnia Caballer FX Global Foc, que disparará a las dos de la tarde en punto en la plaza del Ayuntamiento de València dentro del ciclo fallero de marzo.

La mascletà de hoy en directo, 18 de marzo, desde las Fallas de València 2026. / Manuel Bruque/EFE

Tirar la mascletà del 18 de marzo, la decimoctava de las Fallas 2026 en València, no es cualquier caso, sino que es trabajar en un marco incomparable. Para la ocasión, la pirotécnica María José Lora ha diseñado un espectáculo especial. Comenzará con cinco retenciones aéreas con efectos digitales de truenos que darán paso al cuerpo de la mascletà: otras cinco retenciones terrestres con acompañamiento aéreo esta vez y tres fases de traca terremoto especial.

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Antes de que llegue el final del disparo, Pirotecnia Caballer FX tirará efectos digitales y acabará la mascletà de hoy 18 de marzo con un gran bombardeo de truenos y color.

En directo, la mascletà de hoy 18 de marzo en València