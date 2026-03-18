Fallas 2026
La mascletà de hoy 18 de marzo, en directo desde València: Pirotecnia Caballer FX y su ruta de la pólvora en Fallas
La cita con la pirotecnia es diaria en marzo, a las dos de la tarde en punto desde la plaza del Ayuntamiento de València, la mascletà de las Fallas 2026
La mascletà de hoy, miércoles 18 de marzo, en València corre a cargo de la Pirotecnia Caballer FX Global Foc, que disparará a las dos de la tarde en punto en la plaza del Ayuntamiento de València dentro del ciclo fallero de marzo.
Tirar la mascletà del 18 de marzo, la decimoctava de las Fallas 2026 en València, no es cualquier caso, sino que es trabajar en un marco incomparable. Para la ocasión, la pirotécnica María José Lora ha diseñado un espectáculo especial. Comenzará con cinco retenciones aéreas con efectos digitales de truenos que darán paso al cuerpo de la mascletà: otras cinco retenciones terrestres con acompañamiento aéreo esta vez y tres fases de traca terremoto especial.
Antes de que llegue el final del disparo, Pirotecnia Caballer FX tirará efectos digitales y acabará la mascletà de hoy 18 de marzo con un gran bombardeo de truenos y color.
En directo, la mascletà de hoy 18 de marzo en València
Fallas de València 2026: Todo lo que necesitas saber
- Programa de actos de la Fallas 2026: Día y hora de cada detalle de la fiesta en València
- Qué hacer hoy en Fallas: todos los actos de la jornada
- Vive las Fallas 2026 en directo: los actos de cada día de fiestas
- Calendario pirotécnico de Fallas: Mascletà, castillos y espectáculos pirotécnicos de las fiestas del 2026
- Ofrenda: Horario y recorrido de todas las comisiones falleras
- Feria de Fallas: Todos los matadores que torearán en València y qué día estarán en la plaza
- Listado completo de los premios de las fallas de València 2026
- Juan Roig: 'Hay que obtener más recursos de los turistas que vienen a las Fallas
- VÍDEO | Se consuma la tragedia en Cuba-Litetato Azorín: la falla de Especial se queda a medio plantar
- La guerra de Irán también afecta a las Fallas: cancelaciones de turistas chinos, japoneses y australianos
- El viento genera los primeros desperfectos en las fallas que ya están plantadas en las calles de València
- Premios Fallas infantiles 2026: Consulta la lista completa
- Convento Jerusalén usa las mismas armas para repetir primer premio en las Fallas de València 2026
- Convento Jerusalén tiene la mejor falla de Valencia de 2026