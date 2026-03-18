El nuevo retraso de la Ofrenda preocupa a la JCF, pero no se atisba una solución

Marta Mercader, fallera mayor infantil de València, paso ante la Virgen de los Desamparados a las 2,35 horas de la madrugada de hoy. Y el acto en la basílica acabó por encima de las 3 de la madrugada. No es la primera vez que se produce un retraso de más de una hora y media sobre el horario previsto. Incluso los ha habido más grandes. Y cada año se trata de poner solución a este problema, colocando chips en los estandartes de cada comisión para controlar los tiempos, dictando normas estrictas sobre el desfile, impidiendo las interrupciones del mismo por la presencia de viandantes y muchas otras cuestiones que tratan de agilizar el paso ante la Verge. Pero nada termina de funcionar, básicamente porque el censo fallero cada vez es más grande debido, sobre todo, a las miles de personas que se apuntan a las comisiones con el único objetivo de pasar la ofrenda.

No es un problema, por tanto, de organización, sino de desbordamiento del acto. Es verdad que, para el público participante en general, para los miembros de las comisiones, el pase se hizo más pronto, un poco antes de las dos de la noche los más rezagados. Pero es cierto que se ha ido de las manos por un factor principal: la participación desbocada. A pesar de ello, el crecimiento de la participación se ha digerido embutiéndolo en prácticamente el mismo horario -un poco menos- en su última edición. Pero también por un motivo: el canje de Mislata por El Carmen acortó en media hora el final del acto

Los sectores siempre son los mismos y se alternan desfilando el 17 o el 18. A pesar de que se busca el equilibrio, siempre hay un "recorrido largo" y un "recorrido corto". De cara a 2025 se hizo un canje por el que Mislata y El Carmen cambiaron sus fechas, aunque esto supone recortar solo en media hora la diferencia: Mislata tarde 90 minutos y El Carmen, 45.

El corte del 17 este año tenía además el problema de que los invitados son más largos que el 18. La cuestión es que no se superaron los tiempos de hace dos años, pero que habrá que comprobar a qué hora se termina en esta ocasión para sacar las conclusiones

Este era el día de la "Ofrenda larga", en la que hay más censo que en los otros 13 sectores que desfilarán este miércoles.

Más participación... en todo

En cualquier caso, hay una sensación que parece incuestionable: cada vez hay más participantes y gente con más ganas de participar. Y las soluciones son varias. Controlar el censo de las comisiones para evitar el desbordamiento o habilitar una jornada matinal e incluso una tercera jornada de ofrenda. También habilitar un tercer acceso a la plaza, pues ahora solo hay dos por La Paz y San Vicente. Todas estas cuestiones se han barajado constantemente y siempre han sido rechazadas. La matinal porque coincidiría con la mascletà y colapsaría el centro. En todo caso serían dos horas a primera hora de la mañana y las comisiones no quieren. En cuanto a la tercera jornada, la Junta Central Fallera considera excesivo hacer tres días de ofrenda en cinco días de fiestas. Y hacer un nuevo acceso parece inviable técnicamente.

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Ahora, tres estos últimos años, parece que se vuelve a hablar de la tercera jornada. El presidente de la Junta Central Fallera y concejal de Fallas, Santiago Ballester, le está dando vueltas al tema, aunque entienden, también, que los retrasos que está habiendo pueden ser asumibles. Otra cosa es que la Ofrenda se tornara un desastre.