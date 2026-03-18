La Ofrenda acabó a las 3.08 horas, pero más pronto que hace dos años

La fallera mayor infantil de València, Marta García, entró en la Basílica a las 2.37 horas de la madrugada, como principal damnificada del retraso registrado en el festejo, no mal organizado, sino desbordado por la participación, pero que es incluso antes hace dos años.

Es verdad que, para el público participante en general, para los miembros de las comisiones, el pase se hizo más pronto, un poco antes de las dos de la noche los más rezagados. Pero es cierto que se ha ido de las manos por un factor principal: la participación desbocada. A pesar de ello, el crecimiento de la participación se ha digerido embutiéndolo en prácticamente el mismo horario -un poco menos- en su última edición. Pero también por un motivo: el canje de Mislata por El Carmen acortó en media hora el final del acto

Los sectores siempre son los mismos y se alternan desfilando el 17 o el 18. A pesar de que se busca el equilibrio, siempre hay un "recorrido largo" y un "recorrido corto". De cara a 2025 se hizo un canje por el que Mislata y El Carmen cambiaron sus fechas, aunque esto supone recortar solo en media hora la diferencia: Mislata tarde 90 minutos y El Carmen, 45.

El corte del 17 este año tenía además el problema de que los invitados son más largos que el 18. La cuestión es que no se superaron los tiempos de hace dos años, pero que habrá que comprobar a qué hora se termina en esta ocasión para sacar las conclusiones

Hay que añadir además, que el final del acto se prolongó. El arzobispo Enrique Benavent hizo una introducción bastante larga. "Es un momento para dar gracias a Dios y a la Virgen" decía, recordando que estas fiestas que "celebramos juntos, cosa que es motivo de alegría. Pero hay en nuestro mundo gente que no puede celebrar varios días de alegría. Por eso hay que agradecer al Señor y a la Mare de Deu. En esta primera jornada han pasado muchos falleros para hacer su ofrenda. Cada una de ellas es una plegaria y cada uno desde su corazón le pide algo".

A la ves que recordó a los niños "que sufren por las guerras, que son hijos de nuestra"mare". Pediremos un mundo donde podamos vivir todos como buenos hermanos y hermanas". Argumento que reiteró Marta Mercader en su plegaria.

Este era el día de la "Ofrenda larga", en la que hay más censo que en los otros 13 sectores que desfilarán este miércoles.

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Más participación... en todo

Hay una sensación que parece incuestionable: cada vez hay más participantes y gente con más ganas de participiar. Se ha notado en la recogida de los "ninots", que se arregló al día sigueinte al poderse abrir más peurtas; se ha notado en la entrega de premios -en el que se reconocía que la cantidad de participantes se ha disparado- y se ha notado especialmente con la Ofrenda.-