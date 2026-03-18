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La Ofrenda de las Fallas 2026, en directo: Sigue el desfile de este martes 18 de marzo
Todas las comisiones desfilan ante la Mare de Déu desde las 15:30 horas
Te contamos todas las anécdotas de la ofrenda en esta página
La Ofrenda de Fallas es uno de los momentos más emotivos de la fiesta. Llevar el ramo a la Geperudeta supone una grandísima emoción para todos los falleros y falleras que desfilan, durante dos largas jornadas, ante el cadafal para, entre todos, componer el manto.
Hoy es el segundo día del desfile y, al igual que ayer, se vivirán momentos de mucha emoción en los últimos metros del recorrido, justo antes de depositar los ramos ante la patrona. Ayer, la protagonista fue la Fallera Mayor Infantil de València, Marta Mercader. Casi a las 3 de la madrugada, enfilaba la plaza de la Virgen envuelta en lágrimas para poner punto y final a uno de los dísa más emotivos de la fiesta.
Hoy continuará la Ofrenda de Fallas a partir de las 15:30 horas.
Este año, el manto de la Ofrenda lo diseña la valenciana Xenia Magraner, que ha sido contratada como forma de dar reconocimiento después de que el año pasado los Vestidores utilizaran un diseño suyo para el icono del acto floral y hacerlo sin, por lo menos, comunicarlo o reconocer la autoría.
Chips y una app para seguir la Ofrenda
Para poder monitorizar la distancia entre cada fila, el Ayuntamiento de València ha vuelto a implementar el uso de chips en los estandartes de las comisiones falleras participantes en la Ofrenda. Esta medida permitirá geolocalizar el desfile a tiempo real para optimizar tiempos, controlar el ritmo y reducir las esperas, y poder seguir a cada comisión en su camino hacia la plaza de la Virgen.
Moisés Domínguez
Ya os podemos explicar el significado del manto: "No a la violencia"
Un canto a la esperanza que representa la paloma, sobre la que caminando una madre y su hijo. Quienes pisan un camino de espinas. Pero faltan a los lados las orquídeas. Una metáfora de que la vida no es fácil, pero que puede ser mejor.
Moisés Domínguez
El pasado verano falleció uno de los fundadores de Alemania-El Bachiller, Pepe Sancho
El pasado verano falleció uno de los fundadores de Alemania-El Bachiller, Pepe Sancho. Su familia, en un gesto de amor, ha llevado una pequeña canastilla que han besado antes de dejarla.
Moisés Domínguez
El cortejo de la calle de la Paz se ha embozado por una atención médica en la calle Navellos
Un miembro de una comisión ruzafeña ha sufrido una insuficiencia respiratoria y ha habido que acudir a atenderle. Ha subido por su propio pie, aunque ayudado, al vehículo.
Moisés Domínguez
Zlata y Maryna son las falleras mayores de Reino de Valencia-Maestro Serrano
Madre ucraniana e hija nacida ya en España. Llegaron a la comisión hace tres sños y son las representantes de la comision. La fallera mayor está viviendo una nueva vida con la melancolía del recuerdo: "imaginate: soy de Mariupol". Una de las ciudades más arrasadas en la guerra.
Moisés Domínguez
Carmen Prades, en la plaza
Carmen Prades y la corte han estado un ratito de espectadores. Vendrán a ver pasar a las niñas pero de particular y en una esquina. Mañana les espera a ellas su momentazo.
Moisés Domínguez
Berta Peiro y Mireia Mansilla
Ha querido la casualidad que mientras Berta Peiro desfilaba por una de las vías, una de las componentes de su corte, Mireia Mansilla, lo hacía por la otra. Les dio tiempo a coincidir y saludarse.
Moisés Domínguez
Las (dos) falleras mayores más curiosas
Cristina Soler y Alba Martínez están finalizando uno de los reinados más curiosos por inusual. Son las representantes de la Plaza de Patraix. No es inusual que haya dos falleras mayores en una comisión. Pero lo normal es que sean, por ejemplo, hermanas. No es el caso. Ellas son, simplemente, amigas. "Criadas en la plaza de Patraix de toda la vida". El cargo se habia quedado vacante y lo que empezó como una broma lo llevaron hasta el final. "¿Por qué no serlo las dos? La comisión lo aceptó bien, en el sector nos han tratado bien. Hemos ido a todo juntas. Era un reto y lo hemos superado".
Moisés Domínguez
Llega la Fallera Mayor Infantil de 2025, Lucía García
Y ya está aquí la Fallera Mayor Infantil de València de 2025. Lucía García, con su comisión, Archiduque Carlos-Xiva. Esta noche volverá estrenandose en la fila de las últimas cinco FMIV.
Moisés Domínguez
El manto de la Virgen
Tiene que tomar cuerpo, pero lo que se vislumbra del manto es una madre llevando de la mano a un niño. Es la propuesta de Xenia Magraner.
Moisés Domínguez
¡Y las primeras canastillas! De Maestro Bellver-Mariano Ribera
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