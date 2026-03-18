Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Actos falleros hoyVerbenas fallasNit de FocOfrenda 2026Fotos de la OfrendaPrograma Fallas 2026Directo Fallas
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

La Ofrenda de las Fallas 2026, en directo: Sigue el desfile de este martes 18 de marzo

Todas las comisiones desfilan ante la Mare de Déu desde las 15:30 horas

Te contamos todas las anécdotas de la ofrenda en esta página

Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

La Ofrenda de Fallas es uno de los momentos más emotivos de la fiesta. Llevar el ramo a la Geperudeta supone una grandísima emoción para todos los falleros y falleras que desfilan, durante dos largas jornadas, ante el cadafal para, entre todos, componer el manto.

Hoy es el segundo día del desfile y, al igual que ayer, se vivirán momentos de mucha emoción en los últimos metros del recorrido, justo antes de depositar los ramos ante la patrona. Ayer, la protagonista fue la Fallera Mayor Infantil de València, Marta Mercader. Casi a las 3 de la madrugada, enfilaba la plaza de la Virgen envuelta en lágrimas para poner punto y final a uno de los dísa más emotivos de la fiesta.

Hoy continuará la Ofrenda de Fallas a partir de las 15:30 horas.

Este año, el manto de la Ofrenda lo diseña la valenciana Xenia Magraner, que ha sido contratada como forma de dar reconocimiento después de que el año pasado los Vestidores utilizaran un diseño suyo para el icono del acto floral y hacerlo sin, por lo menos, comunicarlo o reconocer la autoría.

Noticias relacionadas

Chips y una app para seguir la Ofrenda

Para poder monitorizar la distancia entre cada fila, el Ayuntamiento de València ha vuelto a implementar el uso de chips en los estandartes de las comisiones falleras participantes en la Ofrenda. Esta medida permitirá geolocalizar el desfile a tiempo real para optimizar tiempos, controlar el ritmo y reducir las esperas, y poder seguir a cada comisión en su camino hacia la plaza de la Virgen.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Listado completo de los premios de las fallas de València 2026
  2. Juan Roig: 'Hay que obtener más recursos de los turistas que vienen a las Fallas
  3. VÍDEO | Se consuma la tragedia en Cuba-Litetato Azorín: la falla de Especial se queda a medio plantar
  4. La guerra de Irán también afecta a las Fallas: cancelaciones de turistas chinos, japoneses y australianos
  5. El viento genera los primeros desperfectos en las fallas que ya están plantadas en las calles de València
  6. Premios Fallas infantiles 2026: Consulta la lista completa
  7. Convento Jerusalén usa las mismas armas para repetir primer premio en las Fallas de València 2026
  8. Convento Jerusalén tiene la mejor falla de Valencia de 2026

En directo, la mascletà de hoy: Pirotecnia Caballer FX y su ruta de la pólvora en Fallas

En directo, la mascletà de hoy: Pirotecnia Caballer FX y su ruta de la pólvora en Fallas

Samuel Navalón, primer nombre propio de la Feria de Fallas: "Me aproximé a torear como deseo"

Samuel Navalón, primer nombre propio de la Feria de Fallas: "Me aproximé a torear como deseo"

La Ofrenda de las Fallas 2026, en directo: Sigue el desfile de este martes 18 de marzo

Qué fallas desfilan hoy en el segundo día de la Ofrenda a la Virgen en València

Qué fallas desfilan hoy en el segundo día de la Ofrenda a la Virgen en València

¿Qué significa la gigantesca cabeza hecha de cañas que puede verse en Pinedo?

¿Qué significa la gigantesca cabeza hecha de cañas que puede verse en Pinedo?

Sánchez Llongo, artista ganador de la Sección Especial: "Yo sería partidario de limitar la altura de las fallas"

Sánchez Llongo, artista ganador de la Sección Especial: "Yo sería partidario de limitar la altura de las fallas"

Guarda el secreto: Las siete mejores zonas de València para ver esta noche la espectacular Nit de Foc de Fallas

Guarda el secreto: Las siete mejores zonas de València para ver esta noche la espectacular Nit de Foc de Fallas

Adiós a las verbenas de Fallas en València: tardeos, orquestas y discomóviles de este 18 de marzo

Adiós a las verbenas de Fallas en València: tardeos, orquestas y discomóviles de este 18 de marzo
Tracking Pixel Contents