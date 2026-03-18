La Ofrenda de las Fallas 2026, en directo: Sigue el desfile de este martes 18 de marzo

La Ofrenda de Fallas es uno de los momentos más emotivos de la fiesta. Llevar el ramo a la Geperudeta supone una grandísima emoción para todos los falleros y falleras que desfilan, durante dos largas jornadas, ante el cadafal para, entre todos, componer el manto.

Hoy es el segundo día del desfile y, al igual que ayer, se vivirán momentos de mucha emoción en los últimos metros del recorrido, justo antes de depositar los ramos ante la patrona. Ayer, la protagonista fue la Fallera Mayor Infantil de València, Marta Mercader. Casi a las 3 de la madrugada, enfilaba la plaza de la Virgen envuelta en lágrimas para poner punto y final a uno de los dísa más emotivos de la fiesta.

Hoy continuará la Ofrenda de Fallas a partir de las 15:30 horas.

Este año, el manto de la Ofrenda lo diseña la valenciana Xenia Magraner, que ha sido contratada como forma de dar reconocimiento después de que el año pasado los Vestidores utilizaran un diseño suyo para el icono del acto floral y hacerlo sin, por lo menos, comunicarlo o reconocer la autoría.

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Chips y una app para seguir la Ofrenda

Para poder monitorizar la distancia entre cada fila, el Ayuntamiento de València ha vuelto a implementar el uso de chips en los estandartes de las comisiones falleras participantes en la Ofrenda. Esta medida permitirá geolocalizar el desfile a tiempo real para optimizar tiempos, controlar el ritmo y reducir las esperas, y poder seguir a cada comisión en su camino hacia la plaza de la Virgen.