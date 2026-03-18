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Fallas 2026

Ofrenda 2026: Todas las imágenes del 18 de marzo

Miles de falleros y falleras desfilan ante la Mare de Déu en el primer día de la Ofrenda de las Fallas 2026

Sigue la Ofrenda en directo

Todas las fotos de la ofrenda del 18 de marzo por la calle San Vicente hasta la 16:30 horas

Todas las fotos de la ofrenda del 18 de marzo por la calle San Vicente hasta la 16:30 horas / Miguel Angel Montesinos

Fernando Bustamante

J.M. López

Más de 120.000 falleras y falleros desfilarán ante la Mare de Déu, la patrona de los valencianos conocida popularmente como la 'Geperudeta', durante las dos jornadas de Ofrenda que se desarrollarán este martes y miércoles, 17 y 18 de marzo, ante su imagen con motivo de las Fallas 2026.

La Ofrenda, uno de los más destacados y tradicionales del programa oficial fallero, ha arrancado este martes a las 15.30 horas y concluirá la noche del miércoles, ya entrada la madrugada del jueves. La Ofrenda de València, que cada año se lleva a cabo los días 17 y 18 de marzo, mantiene los recorridos habituales, uno por la calle de la Paz y otro por la calle San Vicente, hasta llegar a la plaza de la Virgen.

Fotos de la Ofrenda por la calle San Vicente

Fotos por la calle San Vicente hasta la 16:30 horas

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Todas las fotos de la ofrenda del 18 de marzo por la calle San Vicente hasta la 16:30 horas / Miguel Angel Montesinos

Fotos de la Ofrenda por la calle de la Paz

Fotos por la calle San Vicente hasta la 16:30 horas

Todas las fotos de la Ofrenda del 18 de marzo por la calle de la Paz hasta las 16:30 horas

Todas las fotos de la Ofrenda del 18 de marzo por la calle de la Paz hasta las 16:30 horas

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Todas las fotos de la Ofrenda del 18 de marzo por la calle de la Paz hasta las 16:30 horas / Jose Manuel López

Fallas de València 2026: Todo lo que necesitas saber

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