Ofrenda 2026: Todas las imágenes del 18 de marzo

Más de 120.000 falleras y falleros desfilarán ante la Mare de Déu, la patrona de los valencianos conocida popularmente como la 'Geperudeta', durante las dos jornadas de Ofrenda que se desarrollarán este martes y miércoles, 17 y 18 de marzo, ante su imagen con motivo de las Fallas 2026.

La Ofrenda, uno de los más destacados y tradicionales del programa oficial fallero, ha arrancado este martes a las 15.30 horas y concluirá la noche del miércoles, ya entrada la madrugada del jueves. La Ofrenda de València, que cada año se lleva a cabo los días 17 y 18 de marzo, mantiene los recorridos habituales, uno por la calle de la Paz y otro por la calle San Vicente, hasta llegar a la plaza de la Virgen.

Fotos de la Ofrenda por la calle San Vicente

Fotos por la calle San Vicente hasta la 16:30 horas

Todas las fotos de la ofrenda del 18 de marzo por la calle San Vicente hasta la 16:30 horas / Miguel Angel Montesinos

Fotos de la Ofrenda por la calle de la Paz

Fotos por la calle San Vicente hasta la 16:30 horas