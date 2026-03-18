Fallas 2026
Ofrenda 2026: Todas las imágenes del 18 de marzo
Miles de falleros y falleras desfilan ante la Mare de Déu en el primer día de la Ofrenda de las Fallas 2026
Sigue la Ofrenda en directo
Más de 120.000 falleras y falleros desfilarán ante la Mare de Déu, la patrona de los valencianos conocida popularmente como la 'Geperudeta', durante las dos jornadas de Ofrenda que se desarrollarán este martes y miércoles, 17 y 18 de marzo, ante su imagen con motivo de las Fallas 2026.
La Ofrenda, uno de los más destacados y tradicionales del programa oficial fallero, ha arrancado este martes a las 15.30 horas y concluirá la noche del miércoles, ya entrada la madrugada del jueves. La Ofrenda de València, que cada año se lleva a cabo los días 17 y 18 de marzo, mantiene los recorridos habituales, uno por la calle de la Paz y otro por la calle San Vicente, hasta llegar a la plaza de la Virgen.
Fotos de la Ofrenda por la calle San Vicente
Fotos por la calle San Vicente hasta la 16:30 horas
Fotos de la Ofrenda por la calle de la Paz
Fotos por la calle San Vicente hasta la 16:30 horas
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