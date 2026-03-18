El primer día de Ofrenda tuvo 6.000 falleros más que el año pasado
La JCF asegura que el desfile fue fluido y las medidas funcionaron
Tal como se venía pronosticando, el primer día de Ofrenda fue multitudinario, una de las claves de que se sigan produciendo importantes retrasos sobre el horario previsto. La fallera mayor infantil, Marta Mercader, terminó la jornada sobre las 3 de la madrugada. Según datos oficiales, en esta primera jornada desfilaron 6.000 falleros más que en la primera jornada del año pasado, que, eso sí, fue muy lluviosa y desapacible.
Hecho el recuento de participantes, los datos de este primer día hablan de 55.477 falleros, que son 5.916 más que el año anterior. Se repartieron en 12.237 infantiles, un 8% más, y 43.240 adultos, un incremento del 13%.
A esto hay que sumar 4.693 músicos, un centenar menos que el año pasado, y 113 canastillas, una menos que en 2025.
En términos generales, la Junta Central Fallera califica el desfile de fluido toda la jornada. "No hubo parones, las vallas embridadas funcionaron bien como años anteriores, los pasos peatonales bidireccionales se ampliaron hasta 4, dos por cada vía. Y funcionaron bien", explican.
Para hoy se espera otra jornada multitudinaria.
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