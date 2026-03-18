Programa de las Fallas de València 2026 el 18 de marzo | Final de Ofrenda, últimas verbenas y Nit de Foc
El 18 de marzo es un punto de inflexión. Es una jornada de fiesta plena. Pero también cuando acaba empieza a dar la sensación de que las Fallas 2026 son historia. Porque el 19 ya es una jornada más tontorrona. Es el día de quemar la última verbena, de terminar de desfilar en la Ofrenda o de acudir a la Nit de Foc. Que, como podrás ver, es a medianoche: hace un par de años ya se unificaron los horarios.
Miércoles 18 de marzo
10:00 h. - Homenaje al poeta Maximiliano Thous, en su monumento, en el cruce de las calles Sagunto y Maximiliano Thous.
12:00 h. - Homenaje al Maestro Serrano, que tendrá lugar en su monumento en la Avenida del Reino de Valencia.
14:00 h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento. (Pirotecnia Caballer FX)
15:30 h. - Ofrenda de flores a la Mare de Déu.
Calle de la Paz
- 15:30 h.: Quatre Carreres
- 17:10 h: Benimámet-Burjassot-Beniferri
- 19:10 h.: Pla del Remei-Gran Via
- 20:40 h.: Malvarrossa-Cabanyal-Beteró
- 21:55 h.: Algiros
- 22:55 h.: Poblats al Sud
Calle San Vicente
15:30 h.: Benicalap
16:45 h.: Campanar
18:00 h.: La Roqueta-Arrancapins
19:30 h.: Olivereta
21:15 h: Zaidia
22:50 h.: Mislata
00.05 h.: Casas Regionales.
00:15 h.: Entidades invitadas
00:25 h.: Falla de la Fallera Mayor de Valencia, Carmen Prades Gil. Falla Convento Jerusalén - Matemático Marzal.
00.30 h.: Comitiva Oficial delegaciones de Burgos, Murcia, Castellón y Alicante.
00:35h.: Últimas cinco Falleras Mayores de Valencia.
00:40 h.: Fallera Mayor de Valencia, Carmen Prades Gil, y su Corte de Honor. Acompañadas por los componentes de JCF y la Banda Municipal de Valencia.
23:59 h.: “Nit de Foc” en el Puente de Monteolivete. (Pirotecnia Valenciana)
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