Programa de las Fallas de València 2026 el 18 de marzo | Final de Ofrenda, últimas verbenas y Nit de Foc

El 18 de marzo es un punto de inflexión. Es una jornada de fiesta plena. Pero también cuando acaba empieza a dar la sensación de que las Fallas 2026 son historia. Porque el 19 ya es una jornada más tontorrona. Es el día de quemar la última verbena, de terminar de desfilar en la Ofrenda o de acudir a la Nit de Foc. Que, como podrás ver, es a medianoche: hace un par de años ya se unificaron los horarios.

Miércoles 18 de marzo

10:00 h. - Homenaje al poeta Maximiliano Thous, en su monumento, en el cruce de las calles Sagunto y Maximiliano Thous.

12:00 h. - Homenaje al Maestro Serrano, que tendrá lugar en su monumento en la Avenida del Reino de Valencia.

14:00 h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento. (Pirotecnia Caballer FX)

15:30 h. - Ofrenda de flores a la Mare de Déu.

Calle de la Paz

15:30 h.: Quatre Carreres

17:10 h: Benimámet-Burjassot-Beniferri

19:10 h.: Pla del Remei-Gran Via

20:40 h.: Malvarrossa-Cabanyal-Beteró

21:55 h.: Algiros

22:55 h.: Poblats al Sud

Calle San Vicente

15:30 h.: Benicalap

16:45 h.: Campanar

18:00 h.: La Roqueta-Arrancapins

19:30 h.: Olivereta

21:15 h: Zaidia

22:50 h.: Mislata

00.05 h.: Casas Regionales.

00:15 h.: Entidades invitadas

00:25 h.: Falla de la Fallera Mayor de Valencia, Carmen Prades Gil. Falla Convento Jerusalén - Matemático Marzal.

00.30 h.: Comitiva Oficial delegaciones de Burgos, Murcia, Castellón y Alicante.

00:35h.: Últimas cinco Falleras Mayores de Valencia.

00:40 h.: Fallera Mayor de Valencia, Carmen Prades Gil, y su Corte de Honor. Acompañadas por los componentes de JCF y la Banda Municipal de Valencia.

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23:59 h.: “Nit de Foc” en el Puente de Monteolivete. (Pirotecnia Valenciana)