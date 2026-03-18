¿Qué significa la gigantesca cabeza hecha de cañas que puede verse en Pinedo?

Aquel que la haya visitado tiene que reconocer que es una auténtica genialidad. Es una falla, -dos fallas, contando la infantil-, pensadas al milímetro y que demuestran que experimentar no está reñido con la crítica fácil de comprender y con un mensaje claro.

El año pasado, Tres Camins-Pinedo ofreció una auténtica genialidad con el matamoscas de Rocío Harriero. Pero la propuesta de este año es desbordante. Una gran cabeza, que no es más que el retrato del propio autor, Xaume Chornet. Bajo el lema "Tautología i silenci", lo que quiere contar verdaderamente la falla es una crítica a la autocensura, mucho más eficaz que la censura oficial. "La autocensura es como un virus instalado en el cerebro, que bloquea ideas peligrosas antes de que lleguen a expresarse".

Bajo esta premisa, una inmensa cabeza abre una puerta a su cerebro, en el que están tallados esos temas con los que el pueblo se autolimita. La música de réquiems forma parte de la ambientación y dentro del entramado aparece el ninot de la Exposición, un Cristo crucificado sin rostro y de pequeño tamaño, que simboliza a aquel que no calló y le costó caro.

Pero para que todo el mundo pueda explayarse, el proyecto incluye una hucha humanizada en la que se da la opción de expresarse,con la promesa de que también se quemarán los escritos.

Falta por decir que la gran figura central, una espectacular cabeza, no está realizado con vareta, aunque lo parezca. Está realizada íntegramente con cañas y solo el armazón interno es lo construido con madera.

En la cúspide, unas tiras recuerdan a los fallecidos en la dana: hay tantas tiras como falecidos hubo.

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El infantil no es cualquier cosa, puesto que se trata de un teatro real, con sus salidas diferenciadas para público y actuantes, en el que se puede actuar. Tiene su sala de maquillaje , su taquilla, sus decorados cambiantes y una platea donde actuar, a la que no le falta ni la ratonera.