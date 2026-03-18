Se acabó el sol estas Fallas: la Aemet confirma el cambio de tiempo en València y un día de San José húmedo y frío

Las Fallas de València 2026, que hoy viven su segundo día de Ofrenda y la decimoctava mascletà del ciclo fallero de marzo, a cargo de Pirotecnia Caballer FX, han estado bañadas de sol y temperaturas cálidas que, por la noche, se tornaban frescas. En líneas generales, ha hecho buen tiempo estas Fallas aunque eso es algo que está a punto de cambiar, según anuncia la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Ya lo anunció también hace días Juan José Villena, redactor jefe de Meteored, portal especializado en la predicción del tiempo, quien pronosticó que las nubes e incluso la lluvia harían acto de presencia durante las Fallas 2026 en València debido a la entrada de vientos del este por el paso de una borrasca fría que se ha bautizado como Therese y que afectará fundamentalmente a Canarias.

La práctica ausencia de viento y de brisas de estos días pasados tiene las horas contadas y, a partir de la tarde-noche del miércoles 18 de marzo, comenzará a soplar viento de levante y de gregal (un viento frío, seco y fuerte procedente del noreste que, a menudo llega desde Europa con fuerza de temporal).

En directo, segundo día de Ofrenda en las Fallas de València 2026 / David García Sebastiá

Este cambio provocará la entrada de aire húmedo que arrastrará con él nubes bajas y posibles lluvias, advierte la Aemet.

Cuándo cambia el tiempo en las Fallas de València

El sol se quedará atrás en la fiesta fallera y la nubosidad tomará el cielo de Valencia. ¿Cuándo ocurrirá? A partir de la tarde del miércoles 18, segundo día de Ofrenda a la Mare de Déu dels Desemparats en la ciudad, indica el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología.

Conforme empiece a caer el sol y a oscurecer, las nubes irán creciendo y ya para las siete de la tarde se espera que esté "muy nuboso" sobre València y luego ya "cubierto" a partir de las 20.00 horas. Para ese momento, el viento del noreste habrá aumentado y la humedad será notable, lo que dejará un ambiente frío en el segundo día del desfile en honor a la 'Geperudeta' dentro de las Fallas 2026.

Muchos de los falleros que acudan el miércoles a entregar flores a la Mare de Déu desfilarán con una temperatura de entre 13 y 14 grados en el mejor de los casos, aunque el viento de gregal podría aumentar la sensación de frío.

El tiempo en València para la tarde del miércoles 18 y la mañana del jueves 19 de marzo, San José, cuando lloverá, según la Aemet. / Aemet

Ya al filo de la medianoche, cuando dará inicio el castillo de fuegos artificiales de la Nit de Foc, se abrirán algunos claros aunque no llegará a estar despejado. No obstante, aún no habrá, en principio, amenaza de lluvia.

El tiempo en València el 19 de marzo, día de San José

Conforme avancen las horas y llegue más aire húmedo de levante, la posibilidad de precipitaciones se incrementará hasta el punto de que, de madrugada o a primera hora del jueves 19 de marzo, se esperan lluvias (habrá un 85% de probabilidades de 6.00 a 12.00 horas) sobre la ciudad de València. Serán de escasa entidad, pero darán paso a una jornada "destemplada" y más fría de lo normal para tratarse de un 19 de marzo, festividad del patrón San José.

El jueves, día de la cremà, amanecerá muy nublado y probablemente con lloviznas, con viento de levante "fresco" que dejará "rachas de entre 30 y 50 kilómetros por hora en los momentos centrales" de la jornada, detalla la Aemet, y que generará "la sensación de ser un día frío".

El segundo día de la Ofrenda del año pasado estuvo marcado por la lluvia. / Levante-EMV

De hecho, la previsión es que el día de San José, 19 de marzo, marque unas temperaturas máximas por debajo de lo que es habitual: concretamente unos 2 ºC menos de lo que es normal debido a la nubosidad y el viento de levante que empezarán a actuar desde la tarde del miércoles 18, en plena Ofrenda.