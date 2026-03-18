Xenia Magraner, diseñadora del manto de la Virgen: "Aún no me creo lo que estoy viviendo, está siendo muy emotivo"

La diseñadora Xenia Magraner se estrena este año como diseñadora del manto floral de la Mare de Déu que ya está cogiendo forma en este segundo día de Ofrenda. A los pies del cadafal mientras los vestidores se esmeran en colocar cada clavel en su sitio, Magraner atiende a Levante -EMV.

¿Cómo estás viviendo la experiencia de ser la autora del diseño del manto de la Virgen de los Desamparados?

Pues aún ahora no me lo puedo creer. Todavía no soy consciente de la repercusión, estoy viviéndolo muy en el presente, colocando ramos, pelándolos, intentando en realidad estar en todas partes para vivir la experiencia completa. Así que no he podido todavía pararme a pensarlo. Mañana en cuanto amanezca creo que ya seré más consciente de la dimensión de lo que ha pasado.

Vemos como estás en el cadafal poniendo ramos trabajando codo con codo con los vestidores ¿cómo valoras la marcha del montaje?

No era consciente de lo que podía ser estar dentro de la plaza de la Virgen y vivirlo desde dentro. Está siendo una auténtica maravilla, porque todo fluye y están muy coordinados. Son una familia literal y metafóricamente y eso se nota en cómo discurre todo con mucha facilidad. Me han acogido estupendamente y estoy muy agradecida.

Cuando te propusieron el diseño del manto ¿cómo reaccionaste ante tal responsabilidad?

Pues no di crédito al principio, porque a nivel profesional es una oportunidad muy grande, pero es que como valenciana tiene un impacto aún mejor. Está siendo muy emotivo, me llegan mensajes de apoyo increíbles y recibo mucho cariño.

El diseño es muy innovador y juega con detalles hasta ahora poco vistos, como los motivos de damero de la base ¿qué buscaste con estos motivos tan rompedores'

Al partir con tres colores básicos y con tres significados diferente para cada uno, siendo el blanco la pureza y la paz, el amarillo el pueblo que resiste y el rojo como la sangre, creí importante que existiese una armonía entre ellos y buscar el equilibrio pese a la descompensación evidente porque el rojo es el que predomina. Entonces, la mezcla de la base juega un papel fundamental en la balanza.

¿Mañana (por hoy) vendrás a la palza a ver el resultado y a tomar el pulso del público?

Noticias relacionadas

Ufff... (suspira) pues no lo sé. Pero creo que sí porque entonces dejará ddeser como un sueño y se volverá real y podré ver, como ya estoy haciendo ahora, a la gente emocionarse e incluso llorar de alegría. Y eso es parte de la experiencia completa que no quiero dejar de vivir.