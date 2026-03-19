Exposición ya tiene solución y artista para la falla de Especial en 2027

La comisión de Exposición-Micer Mascó ha resuelto con relativa rapidez la búsqueda de un artista que les plantara la falla de 2027, después de anunciarse la no continuidad de Salva Banyuls y Néstor Ruiz en la Sección Especial del nuevo ejercicio.

Finalmente, el elegido y presentado ha sido Antonio Pérez Mena. Quien, de esta manera, acudirá a la llamada de la máxima categoría por séptima vez y en la que será su cuarta demarcación.

Toni Pérez se estrenó en la categoría en 2017 en Na Jordana, comisión en la que estuvo tres años. Tras la pandemia fue contratado por Almirante Cadarso-Conde Altea durante dos ejercicios y su última presencia fue en Cuba-Literato Azorín. Se le considera un buen ejecutor de proyectos, como demostró en 2025 con el proyecto de Carlos Corredera.

Apuesta económica importante

En esta ocasión irá de la mano -fueron presentados en el parador de la falla simultáneamente- con el diseño de Paco Camallonga, un habitual en la zona alta del escalafón, y lo harán, según ha anunciado la comisión, desde una posición ambiciosa y una dotación económica a la altura del máximo nivel.

Toni Pérez era una de las alternativas que había en el mercado de la máxima categoría, en la que, ahora mismo, la comisión que falta por desvelar su nuevo artista es la Plaza de Pilar, después de que Cuba-Literato Azorín ya anunciara el debut de SacabutxArt y este fichaje en Exposición.

Artistas confirmados para la Sección Especial 2027

L'Antiga de Campanar: Josué Beitia

Na Jordana: Mario Gual

Sueca-Literato Azorín: Pedro Santaeulalia

Exposición-Micer Mascó: Antonio Pérez Mena

Cuba-Literato Azorín: SacabutxArt