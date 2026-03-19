Compromís pide a Catalá usar un festivo local en Fallas para mejorar la conciliación y la convivencia en València

El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de València ha reclamado al gobierno municipal de María José Catalá que utilice uno de los dos festivos locales de la ciudad durante la semana fallera con el objetivo de "mejorar la conciliación y la convivencia en unos días en que la ciudad vive una actividad extraordinaria que dificulta el trabajo de mucha gente". "Las Fallas hacen inviable una jornada laboral normal para miles de personas. Hablamos de movilidad limitada, calles cortadas, masificación y una ciudad completamente transformada. Por eso tiene todo el sentido usar un festivo local en plena semana fallera", ha afirmado el concejal de Compromís Pere Fuset.

Desde la formación han explicado que "esta propuesta parte de un acuerdo ya existente entre el gobierno de Joan Ribó y el Arzobispado, que contemplaba trasladar la festividad de San Vicente Mártir a domingo, como se hizo con el Corpus, para liberar uno de los dos festivos locales". "Hablamos de un consenso trabajado y útil que el gobierno del PP y Vox ha decidido paralizar por sectarismo", ha remarcado Fuset.

Beneficio para todos

Compromís ha defendido que esta medida beneficiaría tanto a falleros y falleras como al resto de la ciudadanía. "Un festivo en Fallas facilita la conciliación laboral, reduce tensiones, mejora la movilidad y permite que la gente pueda vivir la fiesta, convivir con ella, simplemente o sobrevivirla en mejores condiciones ", ha explicado.

Además, la coalición ha insistido en que aplicar un festivo local en plena semana fallera "contribuiría de manera clara a reducir el caos de movilidad que vive la ciudad, con miles de desplazamientos diarios en medio de calles cortadas, cambios de rutas y un transporte público al límite". "Menos obligaciones laborales en estos días implica menos presión sobre una ciudad saturada y facilita que muchas personas puedan reorganizarse o incluso escapar puntualmente del bullicio", ha señalado el edil.

Impacto en la hostelería

Al mismo tiempo, Compromís ha subrayado que la medida también tiene un impacto directo en las condiciones laborales, especialmente en sectores como la hostelería, donde muchas personas continúan trabajando en los días de mayor actividad. "Si algunos trabajadores tienen que trabajar en Fallas, al menos que lo hagan cobrando el correspondiente plus de festivo en un sector que claramente gana mucho durante estos días", ha concluido Fuset.

Además, según Compromís, la propuesta también responde a las demandas de la comunidad educativa, que "considera imposible mantener la actividad lectiva con normalidad durante estos días y que sorteó in extremis las clases escolares previstas este año para el 16 de marzo ante un PP y VOX que no convocaron el Consejo Escolar para reconsiderarlo hasta el plante histórico de la asamblea de presidentes de JCF y una moción urgente de Compromís al pleno".

Desde Compromís también subrayan que la actual distribución de los festivos no responde a las necesidades reales de la ciudad y reclaman que "sería una medida de sentido común que mejoraría la vida de la gente, sean falleros o no", ha añadido Fuset.

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Desde Compromís han vanzado que, pese a la negativa de PP y Vox que han rechazado más de seis veces la propuesta, volverán a proponer en el Ayuntamiento aplicar este acuerdo con el Arzobispado para el calendario de 2027 cuando "toda la semana fallera coincidirá con días laborables y habrá que buscar soluciones para evitar las clases escolares y no condenar a miles de trabajadores en los evidentes problemas logísticos que genera la fiesta".