Cremà 2026: La falla de la movilidad convierte su mensaje en fuego

La falla municipal ardió en un suspiro. Al contrario que, en otras ocasiones, en las que ha costado que prendiera, la "cremà" fue fulminante para "València es mou". Salvo la cabecita de la fallera patinadora, que se resistió durante bastantes minutos, mientras del resto no quedaba más que el armazón de madera. Marta Mercader se quedó con un cerdito como recuerdo para toda la vida. Y a las nueve de la noche, en la habitual torrentera de emociones, la fallera mayor infantil apretó el botón con el que la pirotecnia daba paso al fuego.

Ante las autoridades, encabezadas por alcaldesa y president de la Generalitat, toda la comitiva vio el final de monumento a pie de valle, a apenas unos metros.

Minutos antes habían sucumbido al fuego prácticamente todas las demás, incluyendo la de Espartero, que tambén ardió de forma espectacular.

Era el debut de Mario Pérez en la plaza del Ayuntamiento y contenía un mensaje bienintencionado, la celebración de la movilidad y la dinámica social de una ciudad en constante evolución, que bajo las llamas adquirió otra dimensión. El transporte público no está para tirar cohetes y mucho menos para recibirlos. La movilidad en València necesita una profunda «pensaeta» -por utilizar la famosa coletilla de la alcaldesa-y la falla ‘València es mou’ se quedó corta de sátira y larga de color dinamismo y personajes, con hasta 40 ninots arracimados sobre un único coche.

Tras finiquitar la vida útil de las fallas pequeñas que han poblado estos últimos días la ciudad, pasando por el universo un punto Miyazaki creado por el chileno Zvonimir Ostoic para darle el oro infantil a Espartero-Ramón y Cajal, de vuelta a la pelea por títulos importantes, a las 21 horas ha ardido la falla infantil de la plaza del Ayuntamiento de la mano de Marta Mercader, que a mediodía se mostraba visiblemente emocionada en la última mascletà -a falta de disparar la suspendida por las lluvias-.

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Como es costumbre, Mercader y su Corte de Honor se han abrazado entre lágrimas delante del fuego purificador. Juanfran Pérez Llorca y María José Catalá las han acompañado. Mercader ha hecho historia para la comisión Alberic-Héroe Romeu -en 60 años nunca habían tenido semejante visibilidad- y la cremà de la obra de Mario Pérez ha regalado otra noche mágica para la falla de Arrancapins.