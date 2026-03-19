Cremà 2026
Cremà 2026: Hope ya es historia
Las llamas queman el monumento de la Plaza del Ayuntamiento, que durante esta semana ha sido testigo de mascletaes y de una fiestas de nuevo históricas y multitudinarias
Las llamas devoran los monumentos falleros de 2026. El día de Sant Josep acaba con la cremà y con las cientos de fallas que han vuelto a tomar un año más de las calles. Tras la quema del Primer Premio de la Sección Especial, la falla de Convento Jerusalén, es hora de Hope. La falla municipal ya es historia. Las llamas avanzan por la estructura que durante esta semana ha presidido la plaza del Ayuntamiento, testigo de mascletades y de una fiestas de nuevo históricas y multitudinarias.
Y es que tal como dicta la tradición, el fuego purificador que marca el fin pero también el principio del nuevo ciclo fallero se convierte en el protagonista de la noche con la cremà de todos los monumentos. Y el fuego no perdona. Sin embargo, la Falla Municipal tiene un privilegio sobre el resto, ser la última en caer pasto de las llamas. En este caso, ha sido la Fallera Mayor de València, Carmen Prades, la que entre lágrimas por tantos momentos vividos durante esta semana fallera ha sentenciado el futuro de Hope a las llamas con el disparo del castillo de fuegos artificiales que ha acabado prediendo el monumento.
El fuego ha avanzado rápidamente por la estructura elevándose por la figura de chaplin hasta convertirse en una pira que simboliza, como todos los años, el reinicio de la fiesta.
Por segundo año consecutivo, los artistas Alejandro Santaeulalia y Vicente Llácer han sido los encargados de levantar la Falla Municipal, que en esta edición parecía plantada en el momento más oportuno con su mensaje antibelicista.
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