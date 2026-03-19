Cremà 2026: ¿A qué hora se quema la falla municipal?
'Hope' arderá más tarde que el resto de fallas de València
Las Fallas de 2026 llegan a su fin. Tras varias jornadas de pólvora, fiesta y germanor, los valencianos se despiden de las fiestas josefinas este jueves 19 de marzo, día de San José, con la cremà de todos los monumentos.
Si bien el horario habitual de la Cremà es el mismo para todas las fallas de València, hay algunas excepciones. Tanto en las fallas grandes como en las infantiles, la falla municipal es la última en arder (al menos, según horario).
Horario de la Cremà municipal
Un total de 95 monumentos falleros repartidos por toda la ciudad arderán a las 22:00 horas, mientras que las infantiles lo harán a las 20:00 horas. Un dispositivo de 300 bomberos velará por la seguridad de una de las noches más mágicas para los valencianos. Como cada año, la cremà de las fallas grandes se realizará de forma escalonada en los distintos barrios de la ciudad, lo que permitirá a los equipos de bomberos desplazarse entre los diferentes puntos y supervisar que los monumentos arden de manera controlada y segura, según informó el concejal responsable del área.
La falla municipal esperará hasta las 23:00 horas, una hora más tarde que el resto, para arder. La cremà de la falla de la Plaza del Ayuntamiento, que este año lleva un mensaje contra la guerra bajo el lema de "Hope", se espera espectacular puesto que contará con un espectáculo pirotécnico de la pirotecnia Hermanos Caballer.
La del Ayuntamiento no es la única falla que cambia su horario respecto del resto: la falla ganadora del primer premio de Sección Especial, que este año ha recaído sobre Convento Jerusalén la grande y Espartero la infantil, también retrasan su horario.
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