En directo | Sigue el minuto a minuto de la Cremà de las Fallas de València de 2026

Las Fallas de 2026 llegan a su fin. Tras varias jornadas de pólvora, fiesta y germanor, los valencianos se despiden de las fiestas josefinas este jueves 19 de marzo, día de San José, con la cremà de todos los monumentos. Son 95 las fallas que arden hoy, un acto agridulce para los falleros porque supone el punto y final al ejercicio de 2026, y un nuevo inicio necesario para recibir, sin tardar, las Fallas de 2027.

Los monumentos infantiles son los primeros en encontrarse con el fuego a partir de las 20:00 horas. Sin embargo, la falla Espartero está previsto que arda a las 20:30 horas por ser la ganadora de las infantiles, y la municipal a las 21:00, la última. Con las fallas grandes ocurre lo mismo: la Cremà de todas las fallas arranca a las 22:00 horas, reservándose media hora más tarde Convento Jerusalén, ganadora de la Sección Especial este 2026, y a las 23:00 la falla municipal. La Cremà, sin embargo, se hará de manera escalonada en los distintos barrios de la ciudad, como es habitual, para que los 300 efectivos de bomberos desplegados para la ocasión puedan desplazarse entre los diferentes puntos y supervisar que los monumentos arden de manera controlada y segura.

Noticias relacionadas

Cabalgata del fuego

El 19 de marzo, como cada año, el fuego es el protagonista. A las 19:00 horas, la Cabalgata del Fuego -que recorrerá desde la Calle de la Paz hasta la Porta de la Mar- abre el camino para la Cremà de todas las fallas de València.