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Fallas 2026
En directo | Sigue el minuto a minuto de la Cremà de las Fallas de València de 2026
Un total de 95 monumentos arden esta noche de San José
Las Fallas de 2026 llegan a su fin. Tras varias jornadas de pólvora, fiesta y germanor, los valencianos se despiden de las fiestas josefinas este jueves 19 de marzo, día de San José, con la cremà de todos los monumentos. Son 95 las fallas que arden hoy, un acto agridulce para los falleros porque supone el punto y final al ejercicio de 2026, y un nuevo inicio necesario para recibir, sin tardar, las Fallas de 2027.
Los monumentos infantiles son los primeros en encontrarse con el fuego a partir de las 20:00 horas. Sin embargo, la falla Espartero está previsto que arda a las 20:30 horas por ser la ganadora de las infantiles, y la municipal a las 21:00, la última. Con las fallas grandes ocurre lo mismo: la Cremà de todas las fallas arranca a las 22:00 horas, reservándose media hora más tarde Convento Jerusalén, ganadora de la Sección Especial este 2026, y a las 23:00 la falla municipal. La Cremà, sin embargo, se hará de manera escalonada en los distintos barrios de la ciudad, como es habitual, para que los 300 efectivos de bomberos desplegados para la ocasión puedan desplazarse entre los diferentes puntos y supervisar que los monumentos arden de manera controlada y segura.
Cabalgata del fuego
El 19 de marzo, como cada año, el fuego es el protagonista. A las 19:00 horas, la Cabalgata del Fuego -que recorrerá desde la Calle de la Paz hasta la Porta de la Mar- abre el camino para la Cremà de todas las fallas de València.
A qué hora es la cremà de Convento Jerusalén, la mejor falla de 2026
El día de la cremà ha llegado y, con él, las últimas veces que ya han comenzado a ponerle el broche de oro a las Fallas 2026: la última mascletà -'La veu del foc', que corre a cargo de Pirotecnia Hnos. Caballer-, la última Ofrenda -que finalizó anoche con el emotivo desfile de Carmen Prades y que fue una de las más multitudinarias de la historia-, la última oportunidad para ver las distintas fallas antes de ser devoradas por el fuego y el último día de reinado para las Falleras Mayores de València 2026.
Sin duda, una jornada repleta de sentimientos contradictorios, pero que, siguiendo la tradición, debe ocurrir para que un nuevo ciclo pueda comenzar. Igual que cada año, existe un horario pautado para poder ver de manera progresiva cómo las efímeras obras de los artistas falleros se convierten en tan solo un recuerdo que perdurará para siempre en la memoria de todos los valencianos y valencianas, y que dará inicio en cuanto finalice la Cabalgata del Fuego -que recorrerá desde la Calle de la Paz hasta la Porta de la Mar- que está prevista para las 19 horas.
Cremà 2026: ¿A qué hora se quema la falla municipal?
Las Fallas de 2026 llegan a su fin. Tras varias jornadas de pólvora, fiesta y germanor, los valencianos se despiden de las fiestas josefinas este jueves 19 de marzo, día de San José, con la cremà de todos los monumentos.
Si bien el horario habitual de la Cremà es el mismo para todas las fallas de València, hay algunas excepciones. Tanto en las fallas grandes como en las infantiles, la falla municipal es la última en arder (al menos, según horario).
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