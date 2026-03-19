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Fallas 2026
En directo | Así se vive la Cremà en las comarcas valencianas
Cada localidad con sus particularidades y tradiciones, todas las fallas arden esta noche para decir adiós al ejercicio de 2026
Punto y final a las Fallas de 2026. Las comarcas valencianas despiden las fiestas josefinas tras una intensa semana de actos, música, fiesta y tradición. Conoce cómo se vive la Cremà de las Fallas 2026 desde cada punto de la provincia.
Cada localidad con sus particularidades y tradiciones, todas las fallas arden esta noche para decir adiós al ejercicio de 2026 y dar la bienvenida a las Fallas de 2027.
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