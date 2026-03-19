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Fallas 2026

En directo | Así se vive la Cremà en las comarcas valencianas

Cada localidad con sus particularidades y tradiciones, todas las fallas arden esta noche para decir adiós al ejercicio de 2026

Las imágenes de la 'cremà' de las Fallas de Gandia

Las imágenes de la 'cremà' de las Fallas de Gandia / N. Francés/V. Just/M. Pérez

Redacción Levante-EMV

Punto y final a las Fallas de 2026. Las comarcas valencianas despiden las fiestas josefinas tras una intensa semana de actos, música, fiesta y tradición. Conoce cómo se vive la Cremà de las Fallas 2026 desde cada punto de la provincia.

Cada localidad con sus particularidades y tradiciones, todas las fallas arden esta noche para decir adiós al ejercicio de 2026 y dar la bienvenida a las Fallas de 2027.

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