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Fallas 2026

La Nit del Foc iluminó el cielo de València con 'El temple del cel valencià' y más de 1.000 kilos de pólvora

El castillo de fuegos artificiales, a cargo de Pirotecnia Valenciana, da inicio a la despedida de las Fallas 2026 con un espectáculo visual y sonoro de 18 minutos de duración

Nit del Foc 2026: Así ha sido el gran disparo que ha iluminado la noche de València

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Levante-EMV

Stella López

Stella López

València

La Nit del Foc no ha defraudado. 'El temple del cel valencià' ha logrado por unos segundos hacer de la noche el día e iluminar el cielo de la ciudad. El espectáculo pirotécnico más importante del calendario -que en esta ocasión ha corrido a cargo de Pirotecnia Valenciana- ha retumbado en los corazones de todos los falleros y falleras.

Sin duda, un acto muy simbólico e importante, puesto que da inicio a la despedida de las Fallas 2026, con una cuenta atrás que culminará este jueves 19 de marzo a través del ritual más tradicional: la cremà.

Este año, el castillo -bautizado bajo el lema 'El temple del cel valencià'- se ha disparado justo antes de la medianoche y ha repetido la misma localización que en las últimas ocasiones: las inmediaciones del Puente de Monteolivete, cerca de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València.

Según han informado desde Junta Central Fallera, el disparo se convertirá en un espectáculo histórico en el que se han usado más de 1.000 kilos de pólvora y una duración de 18 minutos.

Fin de la Ofrenda

Miles de falleros y falleras, acompañados por sus excelentes bandas de música, han cerrado el segundo día de Ofrenda tras un primer día de desfile multitudinario en el que todas las emociones estuvieron presentes.

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