La Nit del Foc iluminó el cielo de València con 'El temple del cel valencià' y más de 1.000 kilos de pólvora

La Nit del Foc no ha defraudado. 'El temple del cel valencià' ha logrado por unos segundos hacer de la noche el día e iluminar el cielo de la ciudad. El espectáculo pirotécnico más importante del calendario -que en esta ocasión ha corrido a cargo de Pirotecnia Valenciana- ha retumbado en los corazones de todos los falleros y falleras.

Sin duda, un acto muy simbólico e importante, puesto que da inicio a la despedida de las Fallas 2026, con una cuenta atrás que culminará este jueves 19 de marzo a través del ritual más tradicional: la cremà.

Este año, el castillo -bautizado bajo el lema 'El temple del cel valencià'- se ha disparado justo antes de la medianoche y ha repetido la misma localización que en las últimas ocasiones: las inmediaciones del Puente de Monteolivete, cerca de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València.

Según han informado desde Junta Central Fallera, el disparo se convertirá en un espectáculo histórico en el que se han usado más de 1.000 kilos de pólvora y una duración de 18 minutos.

Fin de la Ofrenda

Miles de falleros y falleras, acompañados por sus excelentes bandas de música, han cerrado el segundo día de Ofrenda tras un primer día de desfile multitudinario en el que todas las emociones estuvieron presentes.

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Marta Mercader, Fallera Mayor Infantil de València 2026, entró a la plaza a las 2.38 horas de la madrugada, visiblemente conmovida, en un acto que se alargó hasta las 3:08 de la madrugada.