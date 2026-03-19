El homenaje de las falleras mayores y sus cortes de honor al "olvidado" San José

Las falleras mayores de València, Carmen Frades y Marta Mercader, acompañadas de sus respectivas cortes de honor, han realizado esta mañana la tradicional ofrenda a San José en el puente del mismo nombre, en el que se alza una estatua dedicada al santo. Se trata de un acto que se repite cada año, organizado por la Junta Central Fallera, con el que se pretende recordar al personaje bíblico que dio origen a la fiesta de las Fallas y que, sin embargo, no tiene el protagonismo que merecería en la fiesta.

De hecho, es la imagen de la Mare de Déu la que capitaliza toda la atención y la devoción en las Fallas, hasta tal punto que en la ofrenda de flores de los días 17 y 18 de marzo, San José permanece en un rincón, en una figura pequeña, metida en una urna de cristal.

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El acto en el puente de San José resulta, en cualquier caso, muy emotivo y es el colofón al conjunto de actos religiosos que componen el calendario fallero.