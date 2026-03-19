A qué hora es la cremà de Convento Jerusalén, la mejor falla de 2026

El día de la cremà ha llegado y, con él, las últimas veces que ya han comenzado a ponerle el broche de oro a las Fallas 2026: la última mascletà -'La veu del foc', que corre a cargo de Pirotecnia Hnos. Caballer-, la última Ofrenda -que finalizó anoche con el emotivo desfile de Carmen Prades y que fue una de las más multitudinarias de la historia-, la última oportunidad para ver las distintas fallas antes de ser devoradas por el fuego y el último día de reinado para las Falleras Mayores de València 2026.

Sin duda, una jornada repleta de sentimientos contradictorios, pero que, siguiendo la tradición, debe ocurrir para que un nuevo ciclo pueda comenzar. Igual que cada año, existe un horario pautado para poder ver de manera progresiva cómo las efímeras obras de los artistas falleros se convierten en tan solo un recuerdo que perdurará para siempre en la memoria de todos los valencianos y valencianas, y que dará inicio en cuanto finalice la Cabalgata del Fuego -que recorrerá desde la Calle de la Paz hasta la Porta de la Mar- que está prevista para las 19 horas.

El manto de la Virgen ya luce su mensaje contra la violencia /

Hora de la cremà de 'Redimonis'

Pero esta tradición también estipula que la quema de todos los ninots que conforman la falla que se ha alzado con el primer premio de Sección Especial, la categoría reina de los premios de las Fallas, debe ser la última en sucumbir a las llamas del fuego. Eso sí, siempre por delante de la Falla Municipal, la auténtica encargada de cerrar el año fallero para darle la bienvenida al siguiente.

En concreto, las figuras de la emblemática 'Redimonis', obra del artista fallero David Sánchez Llongo para Convento Jerusalén, se encontrarán con las llamas a las 22:30 horas, justo cuando ya todas las fallas de su categoría serán historia. Para quienes no puedan acercarse hasta València o prefieran presenciar el momento desde sus casas, podrá seguirse cada cremà a través de nuestro directo y de Levante TV.

Noticias relacionadas

No cabe ninguna duda de que los falleros y falleras de las distintas comisiones vivirán una jornada de lo más emotiva en la que, a través de la purificación y renovación de una tradición de carpinteros que cuenta con cientos de años de historia, se despedirá el día de San José tal y como marca el folclore: entre cenizas, pero bajo la promesa del temprano renacer de las Fallas 2027.