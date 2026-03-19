Juan Roig y su familia se emocionan en la Ofrenda 2026 con su desfile ante la Virgen
Dos de las nietas del presidente de Mercadona, Juana Paula y Trinidad, son las falleras mayores Convento Jerusalén, falla a la que pertenece la fallera mayor de València, Carmen Prades
Juan Roig ha vivido junto a su familia uno de los momentos más emotivos, solemnes y representativos las Fallas: la ofrenda ante la Mare de Déu. El presidente de Mercado ha participado junto a su falla, Convento Jerusalén-Matemático Marzal, primer premio de la sección Especial de las Fallas 2026 con 'Redimonis', una sátira sobre demonios que nos acechan disfrazados de salud, dinero, amor, éxito, poder y juventud realizada por el artista David Sánchez Llongo.
Pero este año ha sido más especial si cabe todavía el desfile de Juan Roig junto a su comisión, ya que este año dos de sus nietas, Juana Paula y Trinidad, son las falleras mayores. Una sucesión de acopios de emociones en la plaza con la Virgen, que también es una manera de crecer sobre sus propias raíces para vestir el manto de la Virgen de los Desamparados, ya rodeada de flores, música y devoción en esta celebración profundamente arraigada en València.
Convento Jerusalén
Convento Jerusalén-Matemático Marzal desfiló justo antes de la Fallera Mayor de València, Carmen Prades, su comisión. Convento Jerusalén ocupa el lugar inmediatamente anterior a la entrada institucional de la Fallera Mayor de València en el tramo final del desfile. Además, la comisión pertenece al sector La Roqueta-Arrancapins. Treinta y dos años después, Convento Jerusalén-Matemático Marzal vuelve ha vuelto a tener una fallera mayor de València.
Toda una generación ha tenido que pasar para que la comisión recupere una de las máximas representaciones de la fiesta. Carmen Prades Gil, de 25 años y adjunta a dirección en la empresa familiar de transportes, protagonizó durante la noche de este miércoles uno de los momentos más emotivos de este regreso con el simbolismo de quien devuelve a su falla al primer plano fallero.
Las Fallas de Roig
Juan Roig ha disfrutado de las fallas en su comisión, pero también ha estado en los toros, el día 14 de marzo y el 15, un fin de semana que vivió el triunfo del torero valenciano Samuel Navalón, tras recuperarse de su gravísima cornada en el cuello. También se ha vestido de fallero para la entrega de premios para celebrar el éxito de una comisión que sigue haciendo historia en el Cap i Casal.
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