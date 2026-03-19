Mascletà día 19 | Hermanos Caballer echa el resto

Todos sabemos lo que es una mascletà del día 19. Es un día para recordar, porque un disparo así ya no volverá hasta dentro de once meses y medio. Es verdad que habrá en algunas festividades, pero no hay que engañarse: no es lo mismo. Y lo sabemos todos.

La mascletà se despidió como toda la semana: con calor y mucha gente. Es el final del camino a un festejo lleno de dudas porque, conforme pasan los años se hace más antinatural por la concentración humana que reúne, y eso que este año ha sido claramente menor, salvo los días de fin de semana. En los próximos meses, la mascletà puede volver a salir a colación si empiezan a esbozarse matices de cómo será la nueva plaza municipal. Pero, de momento, los cañones callan hasta nueva ocasión. Para tristeza de unos y alivio de otros.

Fueron los Hermanos Caballer los encomendados para completar el ciclo. Y para ser recordados toda la vida como la pirotecnia que cerró las Fallas de 2026. Hermanos caballer echó el resto. Que quiere decir echar mucho más de lo que se paga, pero es el problema que tienen los pirotecnicos y especialmente los grandes. Para mantener el nivel y la publicidad hay que ser extremadamente generosos en lo que se tira.

Hermanos Caballer estuvo a la altura de un 19 de marzo con un disparo largo, interesante y que acabó con un gran trueno único, una salva, como final que era una forma de decir. "Gracias por todo", que es ni más ni menos lo que dijo Carmen Prades instantes antes de anunciar, junto con Marta el último"senyor pirotècnic".

Día triste para Carmen, Marta y las cortes de honor. Día de lloros y abrazos con el preludio del Beso y la Flor. Fotos con toda la gente que ha estado a su alrededor y a pensar en el futuro que viene para todas ellas.

Emoción de las falleras en la última mascletà / Levante-EMV

Y al acabar, el cierre ritual del balcón. Porque, por mucho que se abra para la "cremà", ya no estarán juntas las falleras mayores para compartir vivencias. Cierre y abrazo para recordar lo vivido.

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El cerrado balcón ha sido muy anodino. El 19 también fueron el president de la Generalitat y la Ministra de Ciencia los principales invitados. Que no deja de ser un escaparate pre-pre-preelectoral de las elecciones de dentro de un año. Ni los Reyes, ni el presidente del Gobierno, ni el líder de la oposición ni nada de nada. Todo producto autóctono salvo algunas excepciones. En el balcón también se escuchaba aquello de "mejor incluso. Así menos jaleo". El año que viene se volverá a abrir.