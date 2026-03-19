Fallas 2026
La mascletà de hoy 19 de marzo, en directo desde València: Hermanos Caballer pone punto y final a la catedral de la pólvora
La cita con la pirotecnia es diaria en marzo, a las dos de la tarde en punto desde la plaza del Ayuntamiento de València, la mascletà de las Fallas 2026
Última mascletà antes de la cremà de las Fallas. El disparo de hoy, 19 de marzo, volverá a congregar a miles de personas en la Plaza del Ayuntamiento de València para comenzar despedir la semana grande fallera. La mascletà de hoy, como todas, tiene nombre propio. 'La veu del foc' será la última mascletà del ciclo fallero (antes de la noche de la cremà) y correrá a cargo de Pirotécnica Hermanos Caballer.
La mascletà de hoy promete ser histórica. Hermanos Caballer disparará 220,38 kilos y tendrá una duración estimada de 345 segundos. Para despedir las fallas, los de Almenara han preparado un disparo muy especial.
Cómo será la mascletà
El disparo de hoy desde la Plaza del Ayuntamiento, a partir de las 14:00 horas, comenzará con una serie de rotaciones y tres fases aéreas combinadas con humo de colores. El cuerpo de la misma estará formado por cinco retenciones terrestres, con acompañamiento aéreo, que dará paso a un terremoto en tres fases y un final combinado con truenos y serpentinas.
En directo, la mascletà de hoy 19 de marzo en València
En Levante-EMV te ofrecemos en directo la señal de vídeo desde la Plaza del Ayuntamiento para no perderte detalle de todo lo que suceda en esta última mascletà de las Fallas de 2026. Tras el disparo, podrás volver a ver la mascletà al completo.
Fallas de València 2026: Todo lo que necesitas saber
- Programa de actos de la Fallas 2026: Día y hora de cada detalle de la fiesta en València
- Qué hacer hoy en Fallas: todos los actos de la jornada
- Vive las Fallas 2026 en directo: los actos de cada día de fiestas
- Calendario pirotécnico de Fallas: Mascletà, castillos y espectáculos pirotécnicos de las fiestas del 2026
- Ofrenda: Todas las fotos del día primer día y también del segundo
- Feria de Fallas: Todos los matadores que torearán en València y qué día estarán en la plaza
- Listado completo de los premios de las fallas de València 2026
- Guarda el secreto: Las siete mejores zonas de València para ver esta noche la espectacular Nit de Foc de Fallas
- Juan Roig: 'Hay que obtener más recursos de los turistas que vienen a las Fallas
- VÍDEO | Se consuma la tragedia en Cuba-Litetato Azorín: la falla de Especial se queda a medio plantar
- Adiós a las verbenas de Fallas en València: tardeos, orquestas y discomóviles de este 18 de marzo
- Ofrenda 2026: Todas las imágenes del 17 de marzo
- La Ofrenda de las Fallas 2026, en directo: Sigue el desfile de este martes 18 de marzo
- El viento genera los primeros desperfectos en las fallas que ya están plantadas en las calles de València