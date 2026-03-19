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Fallas 2026

La mascletà de hoy 19 de marzo, en directo desde València: Hermanos Caballer pone punto y final a la catedral de la pólvora

La cita con la pirotecnia es diaria en marzo, a las dos de la tarde en punto desde la plaza del Ayuntamiento de València, la mascletà de las Fallas 2026

Marga Vázquez

Marga Vázquez

València

Última mascletà antes de la cremà de las Fallas. El disparo de hoy, 19 de marzo, volverá a congregar a miles de personas en la Plaza del Ayuntamiento de València para comenzar despedir la semana grande fallera. La mascletà de hoy, como todas, tiene nombre propio. 'La veu del foc' será la última mascletà del ciclo fallero (antes de la noche de la cremà) y correrá a cargo de Pirotécnica Hermanos Caballer.

La mascletà de hoy promete ser histórica. Hermanos Caballer disparará 220,38 kilos y tendrá una duración estimada de 345 segundos. Para despedir las fallas, los de Almenara han preparado un disparo muy especial.

Hermanos Caballer disparará la mascletà de hoy, 19 de marzo

Hermanos Caballer disparará la mascletà de hoy, 19 de marzo / Manuel Bruque / EFE

Cómo será la mascletà

El disparo de hoy desde la Plaza del Ayuntamiento, a partir de las 14:00 horas, comenzará con una serie de rotaciones y tres fases aéreas combinadas con humo de colores. El cuerpo de la misma estará formado por cinco retenciones terrestres, con acompañamiento aéreo, que dará paso a un terremoto en tres fases y un final combinado con truenos y serpentinas.

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En Levante-EMV te ofrecemos en directo la señal de vídeo desde la Plaza del Ayuntamiento para no perderte detalle de todo lo que suceda en esta última mascletà de las Fallas de 2026. Tras el disparo, podrás volver a ver la mascletà al completo.

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