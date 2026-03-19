Nerea Reyes y Julián Carabantes también desfilaron en la Ofrenda

La comisión de Pintor Goya - Brasil puso el vello los de punta a todos los asistentes de la Ofrenda que se encontraban congregados en la plaza de la Virgen con el sentido homenaje que rindieron a Nerea Reyes, quien iba a ser su Fallera Mayor este año pero cuyo fallecimiento el pasado mes de noviembre, con apenas 24 años debido al cáncer que padecía, dedjó desolado al mundo fallero.

En memoria de Nerea, Ximo López, su marido, entró en la plaza portando en brazos a Chloe, la hija de ambos de pocos meses de edad, quien sujetaba con sus delicadas y menudas manitas el retrato de su joven madre. El chaleco del traje de saragüell de Ximo guardaba un fuerte significado ya que se había confeccionado con parte de la tela del traje de Nerea.

Ximo López, marido de Nerea Reyes, portando a la hija de la pareja Chloe quien llevaba un retrato de su madre. / Francisco Calabuig

Susana Cuenca, madre de Nerea, desfiló vistiendo el traje de su hija. “Esto es muy duro, nos está costando muchísimo, es inaguantable. El que sonara esta tarde la traca en el patio y no saliera mi hija… estoy destrozada", explicaba a Levante-EMV sin poder aguantar el llanto.

"Son unas fechas muy bonitas para toda la familia pero ala vez muy malas, porque Nerea lo vivía con una intensidad... siempre se ha dicho que el fallero nace, no se hace y mi hija nació fallera. Lo vivía con una intensidad enorme, como hemos hecho en casa siempre pero a partir de ahora jamás será lo mismo", lamentaba la mujer.

Los padres de Nerea entrando en la plaza de la Virgen. La madre viste el traje de su hija fallecida hace apenas cinco meses. / Francisco Calabuig

El padre y la hermana de Nerea, Lucía, también desfilaron en la Ofrenda, en el caso de la joven luciendo otro traje de fallera de Nerea en este caso el que lució siendo fallera mayor de Sainetero Arniches, hace dos años.

En la misma comisión desfiló Marta Ruiz, la joven valenciana de 26 años que tras padecer un linfoma, se ha convertido en todo un símbolo de la lucha contra el cáncer y ha puesto en marcha numerosas iniciativas para recaudar dinero destinado a la investigación de la cura y tratamientos contra la enfermedad. Otra de las acciones que realiza junto a las amigas que conoció mientras afrontaba su tratamiento en el Hospital La Fe es desfilar en la Ofrenda con comisiones que tienen alguna característica sensibilizadora contra el cáncer y este año, ninguna mejor que hacerlo con Pintor Goya - Brasil en homenaje a Nerea Reyes Cuenca.

"Julián Carabantes os mira desde el cielo"

Otra de las ausencias que han dejado huella este año es la de Julián Carabantes, el presidente de la Agrupación del Marítimo que sufrió un accidente mortal el pasado mes de julio mientras decoraba la sede fallera.

Crespones negros en la falla Beteró en homenaje a Julián Carabantes. / Fernando Bustamante

Mientras su comisión hacía su entrada en la plaza de la Virgen desde la calle de la Paz, el speaker recordaba la figura de Carabantes cuya total implicación en el mundo de la fiesta fallera alcanzó tal profundidad que llegó a acuñar una forma propia de entender las Fallas. "Él os mira desde el cielo", se escuchó mientras desfilaban los miembros de Beteró portando todos ellos un crespón negro en la solapa.

Canastilla de Beteró en homenaje a Julián Carabantes, fallecido el pasado mes de julio. / Francisco Calabuig

Además, la comisión portó a la Mare de Déu una canastilla muy especial. Todos los miembros de la comisión contribuyeron a la compra de esta gran composición floral que lucía los colores de la Senyera y un retrato de Julián con la leyenda "Siempre con nosotros".

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Los portadores de la canastilla quisieron que todo el público admirara el cariño y el amor que profesa la falla de Beteró a uno de sus falleros más ilustres y no dudaron en girar sobre sí mismos para que fueran apreciados todos los detalles de la canastilla.