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La ofrenda bate récord con 114.000 personas ante la Virgen

Ofrenda a la Mare de Déu.

Ofrenda a la Mare de Déu. / Levante-EMV

José Parrilla

José Parrilla

València

La ofrenda a la Mare de Déu se ha constituido como un acto multitudinario de devoción. Y cada año va a más en cuanto a participación y organización. Esta vez, como era de preveer, se ha batido récord. Un total de 114.275 personas han desfilado ante la Virgen.

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