Programa de las Fallas 2026 del 19 de marzo | Fin de fiesta con fuego, y la Parada Mora
Hoy es un buen día para unos y un mal día para otros. Fin de fiesta. Nos veremos dentro de un año, o menos.
El programa es el previsto: homenaje a San José (que este año cumple el 75 aniversario), la misa, la mascletà... también habrá mucho pasacalle por las comisiones. Y la Cavalcada del Foc, preludio del otro fuego, el que acabará con todo.
Recuerda que Almirante Cadarso-Conde Altea adelanta este año su Parada Mora: será a las cinco y media de la tarde.
Jueves 19 de marzo
11.00 h. - Ofrenda de flores de les Falleres Mayores de Valencia y sus Cortes de Honor frente a la imagen del Patriarca en el Puente de San José.
12:00 h. - Misa en honor a San José en la Catedral de Valencia, oficiada por el Arzobispo de Valencia, Don Enrique Benavent y ofrecida por Junta Central Fallera y el Gremio de Carpinteros.
14:00 h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento. (Pirotecnia Hermanos Caballer)
19:00 h.-Cabalgata del Fuego que empezará en la Calle de la Paz hasta la Porta de la Mar.
20:00 h. -“Cremà” de las fallas infantiles.
20:30 h. – “Cremà” de la falla infantil que haya obtenido el primer premio de la Sección Especial.
21:00 h. – “Cremà” de la falla infantil de la Plaza del Ayuntamiento, con espectáculo pirotécnico de Hermanos Caballer.
22:00 h. – “Cremà” de todas las fallas de Valencia.
22:30 h. – “Cremà” de la falla que haya obtenido el primer premio de la Sección Especial.
23:00h. – “Cremà” de la falla de la Plaza del Ayuntamiento, con espectáculo pirotécnico de Hermanos Caballer.
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