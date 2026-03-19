Renunciar a un puesto de trabajo en una gran consultora de Madrid para ser Fallera Mayor de Els Velluters
Inmaculada Atienza, 'Macu', prefirió ser Fallera Mayor en 2000 a un puesto en Garrigues Andersen, demostrando que la felicidad personal puede ser más importante que el éxito profesional
"No me arrepiento en absoluto. Y eso que yo soy de una generación en la que primaba el éxito profesional sobre el personal, pero tomaría la misma decisión una y mil veces". Quien así habla es Inmaculada Atienza, 'Macu', quien renunció a un puesto de trabajo en Madrid en la entonces gran consultora Garrigues Andersen (cuando aún estaban fusionados el prestigioso bufete Garrigues y la gigantesca Arthur Andersen, desaparecida en 2002), para ser Fallera Mayor de su "comisión de toda la vida", avinguda de l'Oest "Els Velluters" en el año 2000.
"La vida me ha enseñado que tenía razón cuando dije que 'no' a formar parte del área de Personal de la multinacional en la que estudié un máster" porque para Macu lo esencial en esta vida "es ser feliz" y para ello, a veces, hay que tomar decisiones arriesgadas como por ejemplo renunciar a una oferta laboral bastante jugosa, o incluso a dos. Porque a ella también la buscó una de las 'Big Four', las cuatro firmas de servicios profesionales más grandes e influyentes del mundo, a la que también rechazó.
Y aunque reconoce que "el panorama laboral de principios de los 2000 no tiene nada que ver con el de hoy", también asume que ella tenía una "confianza ciega" en el que iba a ser su año como máxima representante de la comisión de la avenida del Oeste.
Cinco años organizando el gran momento
Atienza explica que "hace años en la comisión se podía pedir con mucha antelación el ejercicio en el que querías ser fallera mayor, en la actualidad se designa por antigüedad". Así que, puesto que no tuvo la oportunidad de ser fallera mayor infantil de su comisión "fui acumulando ganas" para llegar al año 2000 que ya tenía asignado.
Tanta ilusión tenía que durante los cinco años previos a ostentar su cargo puso en marcha los preparativos para su año grande: adquirió un espolín muy especial elaborado por Vicente Enguídanos, "l'Últim Velluter", el legendario tejedor de seda que fue nombrado Hijo Predilecto de València y falleció en 2021 y otros tantos detalles dirigidos a su año de reinado que superó con creces las expectativas. "Fue maravilloso, fui muy feliz, además empezó una relación super especial con mi fallera mayor infantil, Carmela Borrás" tanto es así, que la madre de Carmela "es mi mami postiza".
Honorable Clavariesa durante tres años
El compromiso de Macu Atienza con las fiestas valencianas es férreo y además le han proporcionado experiencias absolutamente extraordinarias, con todo el significado de la palabra.
De hecho fue Honorable Clavariesa de las Fiestas de San Vicente Ferrer durante tres años consecutivos, algo totalmente insólito, porque el covid le pilló en pleno nombramiento. Tal como publicó Levante-EMV, Macu fue elegida Honorable a finales del año 2019, y proclamada el 14 de enero de 2020. Y lo que ocurrió apenas dos meses después, es historia de la humanidad. Ante la avalancha de de nulidades de actos por razones evidentes, Macu fue nombrada de nuevo Honorable Clavariesa por el entonces concejal de Cultura Festiva, Carlos Galiana a finales de 2021.
En la actualidad, Macu es organizadora de la Dansà del Altar del Mocadoret y vicepresidenta de cultura de su comisión.
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