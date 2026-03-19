Los secretos del traje de María José Catalá en la Ofrenda de 2026

La alcaldesa de València, María José Catalá, lo ha vuelto a hacer. Catalá se ha vestido de fallera para participar un año más en la Ofrenda a la Virgen y lo ha vuelto a hacer por la puerta grande. La alcaldesa ha sorprendido con un traje muy especial en el que ha sumado algunas piezas de un enorme valor sentimental.

Tal como han informado desde el propio ayuntamiento, el traje con el que Catalá ha salido ya de madrugrada desde el Ayuntamiento junto con la comitiva oficial camino de la Plaza de la Virgen lo ha confeccionado una firma de indumentaria de la ciudad de Valencia. Se trata de un brocatel estrecho de seda dibujo “San José” de Compañia de la Seda en fondo gris marengo y tramado con metal oro.

Las manteletas han sido restauradas y actualizadas por “Hijas de Carmen Esteve”. Ésta es una de las piezas más especiales de todo el conjunto, puesto que la base de las mismas son unas manteletas que hizo la abuela de la alcaldesa, que era modista, utilizando la gasa de su vestido de comunión y que posteriormente bordó. Junto a la manteletas, Catalá ha lucido también una mantilla de chantilly negra bordada de su abuela y su madre.

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En cuanto al aderezo, es de la firma Santamaría. Fue restaurado por Carmen y Elena antes del cierre de la tienda de esta histórica saga de orfebres valencianos ya que fue creado por su padre hace más de 50 años. Este conjunto ha sido completado con un collar de perlas de 7 vueltas de Art Antic. Las peinetas de Flor d’Aigua llevan el escudo de la ciudad.