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Sigue la última hora de las fallas de 2026 en las comarcas de Valencia
Sigue al minuto toda la actualidad fallera en las comarcas
Las Fallas de 2026 están en sus días grandes y no solo se viven en el 'Cap i Casal'. Las comarcas de Valencia también disfrutan estos días estas fiestas en sus calles y casales. Desde Levante-EMV te contamos las Fallas que se viven en cada parte de la provincia, desde los premios hasta la cremà de cada uno de sus monumentos. Más allá de los grandes monumentos de València, las comarcas viven ya sus días grandes entre pólvora, música y tradición en sus calles y casales.
Cèsar Garcia Aleixandre
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Torrent celebra la Dansà de Sant Josep con un centenar de personas
Torrent celebró, en la tarde del miércoles 18 de marzo, una vez pasada la Ofrenda a la Virgen de los Desamparados del día 17, la tradicional Dansà de Sant Josep, con la participación de los grupos el Ball de Torrent y el l’U i Dos, además de las comisiones falleras.
La comitiva trasladó la imagen del patrón desde la parroquia de San José hasta la plaza Unión Musical, donde más de un centenar de personas bailó en su honor, incluido el edil de Fallas, Aitor Sánchez.
Rafa Herrero
Estos son los horarios de la 'cremà' en Sagunt y las fallas con doble vigilancia
Los seis equipos de bomberos del parque de Sagunt con sus correspondientes patrullas de la Policía Local ya tienen claro los recorridos y horarios en los que este jueves velarán por la seguridad de los monumentos grandes de la Federación Junta Fallera de Sagunt cuando se les haga pasar el fuego. Todos los detalles aquí.
Vandalizan por tercera noche consecutiva la falla Murta de Xàtiva: "Pedimos respeto por el esfuerzo de todo un año"
El monumento grande del barrio Murta-Acadèmic Maravall de Xàtiva ha continuado sufriendo ataques vandálicos recurrentes durante las últimas tres noches. La primera agresión a la falla se produjo en la madrugada de la Nit de la Plantà, del domingo al lunes, cuando los gamberros segaron el brazo de uno de los ninots principales del montaje antes de la visita oficial del jurado que evalúa los monumentos, como informó este diario.
Este jueves, la comisión Murta denunció que los daños provocados intencionadamente en la falla -que competía en Sección Primera- se han repetido durante tres noches consecutivas desde entonces. "Nos parece lamentable y totalmente fuera de lugar. Pedimos respeto por el trabajo, el esfuerzo y la ilusión de todo un año", han lamentado los responsables de la demarcación setabense. La cruz del cadafal es encontrarse próximo a una discoteca muy frecuentada en estos días de fiestas.
Sergio Gómez
Las Fallas de Xàtiva, en el diván: los cambios en la fiesta encienden el debate
La critica fallera retrata el "convulso" primer ejercicio de la nueva Junta Local Fallera al abordar los "vaivenes" con los actos, los traslados de algunas demarcaciones y el nuevo sistema del jurado. El largo y extenuante Recorregut Faller del martes también ha despertado malestar entre comisiones y los músicos tras los cambios introducidos en el itinerario: "Parecía una etapa del Camino de Santiago"
Mónica Arribas
Ofrenda con novedad en Sagunt
La tradicional ofrenda a la Mare de Déu dels Desemparats de las Fallas de Sagunt ha vuelto a reunir a todas las comisiones del núcleo histórico de Sagunt y la Vila de Faura.
Cientos de falleros y falleras han participado en el acto más emotivo que este año contaba con una novedad pues la Federación Junta Fallera de Sagunt ha apostado por profesionalizar el diseño del manto de flores; una tarea que, por primera vez, ha realizado un experimentado florista saguntino.
Toda la información, aquí.
Entrada triunfal de Josué Beitia en Gandia tras alzarse con la mejor falla: "Este año no puedo pedir más"
Josué Beitia era el artista más buscado en estas Fallas de Gandia, desde que se conoció, la noche del lunes, en la entrega de premios, que la victoria en la Sección Especial de su "Pangea" para la comisión de Màrtirs había roto la racha de ocho años consecutivos de triunfos de la Vilanova, batiendo a la "Gandiosfera" de José Sanchis.
Albert Vidal
Saray Fajardo
Ni el fuego apaga su sonrisa en la Ofrenda: final feliz para la reina infantil de Carrer Major i Passeig de Gandia
"Esta es la niña a la que se le quemaron los trajes ayer en el incendio", "¡la más guapa!", "¡viva Valentina!". Su nombre y lo vivido en las últimas horas corrían de boca en boca entre quienes se acercaban esa tarde a disfrutar de la Ofrenda. Sin embargo, a su paso, el silencio se rompía en aplausos y elogios a la máxima representante. Las muestras de cariño han acompañado a Valentina Jordà, la reina infantil de la falla Carrer Major i Passeig, durante su Ofrenda más emotiva, pero a la vez difícil.
Una curiosa coincidencia en Oliva al repartir los mismos premios en mayor e infantil: “Fue pura casualidad porque los jurados son distintos”
Oliva vivió ayer su esperada entrega de premios en el Parc de l'Estació. Previamente, centenares de falleros y falleras habían participado en una emotiva Ofrenda a la Mare de Déu del Rebollet, a quien le depositaron sus flores y le pidieron los mejores deseos para este año.
Salva Talens
Satisfacción entre hosteleros y comerciantes: "Gandia en Fallas es rentable, pero aún lo sería más si las fiestas fueran en fin de semana"
Las Fallas no serían lo mismo sin sus churros y buñuelos. Muchos los consumen en sus carpas y casales tras la 'despertà' para recargar fuerzas, pero otros acuden directamente a los puestos ambulantes a por su dosis de azúcar. Javier está en el puesto de venta de churros y buñuelos de La Albaceteña en la plaza de la Escola Pia de Gandia. Es de Jaén, pero tanto él como la empresa que representa llevan 15 años acudiendo a las Fallas de Gandia, a dar servicio. Tienen dos barracones de venta en la ciudad.
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