Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallera Mayor OfrendaTiempo ValènciaFotos Ofrenda 17 de marzoFotos Ofrenda 18 marzoTraje María José CataláJuan Roig y familiaNit de Foc
instagramlinkedin

En Directo

Sigue la última hora de las fallas de 2026 en las comarcas de Valencia

Sigue al minuto toda la actualidad fallera en las comarcas

Cremà del monumento de l’Espardenyada durante las fallas de 2024.

Cremà del monumento de l’Espardenyada durante las fallas de 2024. / A. Benaguasil

Redacción Levante-EMV

Las Fallas de 2026 están en sus días grandes y no solo se viven en el 'Cap i Casal'. Las comarcas de Valencia también disfrutan estos días estas fiestas en sus calles y casales. Desde Levante-EMV te contamos las Fallas que se viven en cada parte de la provincia, desde los premios hasta la cremà de cada uno de sus monumentos. Más allá de los grandes monumentos de València, las comarcas viven ya sus días grandes entre pólvora, música y tradición en sus calles y casales.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents