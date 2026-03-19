Sigue la última hora de las fallas de 2026 en las comarcas de Valencia

Vandalizan por tercera noche consecutiva la falla Murta de Xàtiva: "Pedimos respeto por el esfuerzo de todo un año"

El monumento grande del barrio Murta-Acadèmic Maravall de Xàtiva ha continuado sufriendo ataques vandálicos recurrentes durante las últimas tres noches. La primera agresión a la falla se produjo en la madrugada de la Nit de la Plantà, del domingo al lunes, cuando los gamberros segaron el brazo de uno de los ninots principales del montaje antes de la visita oficial del jurado que evalúa los monumentos, como informó este diario.

Este jueves, la comisión Murta denunció que los daños provocados intencionadamente en la falla -que competía en Sección Primera- se han repetido durante tres noches consecutivas desde entonces. "Nos parece lamentable y totalmente fuera de lugar. Pedimos respeto por el trabajo, el esfuerzo y la ilusión de todo un año", han lamentado los responsables de la demarcación setabense. La cruz del cadafal es encontrarse próximo a una discoteca muy frecuentada en estos días de fiestas.