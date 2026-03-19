La última falla tradicional que se disolvió en València: recordamos a la comisión Alfara del Patriarca - Periodista Gil Sumbiela

Hubiera cumplido su 40 aniversario este mismo 2026 pero hace dos años que anunció su disolución y la Federación de Fallas Benicalap-Campanar perdió a una de las comisiones con más solera de la zona. Se trata de la Falla Alfara del Patriarca-Periodista Gil Sumbiela, la Falla l'Horta que tenía el número 365 del censo.

El casal de la falla se ubicaba en el número 7 de la calle Alfara del Patriarca, hoy solo queda una 'rajola' conmemorativa / Marina Falcó

Esta es una situación peculiar porque los casos más habituales de desaparición de una comisión se dan durante la 'adolescencia' de estas formaciones, es decir, comisiones de creación relativamente reciente que no llegan a despegar y se quedan en el intento. Sin embargo, el caso de Alfara del Patriarca - Periodista Gil Sumbiela era el de una falla más que consolidada y que además se ubicaba en un barrio más que asentado.

José Nicola fue vicepresidente de la falla y explica que su disolución vino "por la bajada del censo", en los últimos años no llegaban a los 30 miembros "y no conseguimos aumentar el número de apuntados" aunque en otras épocas llegaron a superar el centenar entre falleros y falleras.

Uno de los monumentos de tendencia experimental de la falla Alfara del Patriarca - Periodista Gil Sumbiela / Levante-EMV

Para este fallero que se encuentra "en una excedencia fallera", explica irónico, las causas de la disolución de la falla fueron de lo más variadas. Desde el camino experimental que siguieron en los últimos años y que "quizás no terminó de cuajar entre los potenciales miembros", su inquietud más cultural que festera que "no es lo busca mucha gente" y que, en su opinión, en lo que respecta al abanico de actividades que organizaban "no teníamos las mismas armas" que las otras comisiones del barrio.

No en vano, en los aledaños de esta falla se encuentran tres 'pesos pesados': la de Gayano Lluch (que cuenta hasta con lista de espera pese a ser la cuarta más numerosa en censo), San José de Pignatello y la de Els Generals. "También está la de Pere Cabanes que se encuentra en plena expansión por toda la zona nueva del barrio", apunta Nicola.

¿Sigues en contacto con el resto de falleros de la comisión?, ante esta pregunta el que fuera vicepresidente de la Falla L'Horta es tajante "sí, somos amigos" pero como él, parece que se han tomado un descanso del mundo de las fallas. "Veremos qué pasa en un tiempo, tal vez decida volver, no lo sé", concluye.

Dos disoluciones este año

Según informaba Levante-EMV estas Fallas 2026 se han perdido dos monumentos: Horta Sud-La Costera, una comisión que se plantaba en toda la zona nueva de Benicalap, entre el Nuevo Mestalla y el Palacio de Congresos y la otra Montesa-Doctor Marañón, en la zona de Nou Patraix.

Noticias relacionadas

La primera de ellas, que se hacía llamar "Els Honorables" se quedaron cerca de cumplir veinte años. Plantaron por primera vez en 2007. La segunda no pudo celebrar su décimo aniversario ya que esta comisión plantó por primera vez en 2017.