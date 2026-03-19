La Virgen luce su manto ante miles de personas

Terminada la ofrenda a la Mare de Déu, la Plaza de la Virgen se convierte tradicionalmente en lugar de peregrinación de las miles de personas que no han podido verla cuando se estaba vistiendo o que han querido ofrecerle su devoción cuando el manto estaba completo. Los hay que simplemente buscan la foto después de recorrer las fallas del centro, o comisiones enteras cuyos miembros no pertenecen a la Junta Central Fallera y quieren pasar por la plaza más importante de la fiesta para rendir homenaje a la Geperudeta.

Todo esto se congrega esta mañana en la Plaza de la Virgen. Miles de personas han acudido a ver la imagen de la Mare de Déu por cualquiera de estos motivos. Este año, además, el manto lleva un mensaje contra la violencia, diseño de Xenia Magraner, lo que pone a la Virgen en el centro de la actualidad mundial.

Noticias relacionadas

La Plaza de la Virgen se llena para rendirle homenaje a la Geperudeta / J.M. López

Récord de claveles

A la espera de los datos finales, este año podría haberse batido también el récord de asistentes a la Ofrenda y, por tanto, el récord de claveles llevados a la Virgen, de manera que el espectáculo, la devoción y la actualidad se funden en una sola cosa que resulta extraordinariamente atractiva tanto para el público local como para el visitante.