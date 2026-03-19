¿Hasta cuándo se puede visitar el manto de la Virgen de las Fallas 2026?

La Geperudeta ya luce en la Plaza de la Virgen su esperado manto floral tras la Ofrenda, uno de los actos más emotivos y multitudirarios de las Fallas, y que este año ha batido un récord con 114.275 personas desfilando ante la Mare de Déu.

Un manto con un mensaje que emociona a los visitantes

Desde esta misma mañana, y coincidiendo con el día de San José, ha podido contemplarse al completo. Un manto en tonos rojos y amarillos que en esta ocasión incorpora una potente carga simbólica. La obra, creada por la ilustradora valenciana Xenia Magraner, representa a una mujer y un niño dándose la mano como alegato contra la guerra y la violencia. Ambas figuras están coronadas por una paloma blanca.

Cientos de miles de claveles han dado forma al manto, que este año se ha convertido en un mensaje universal de paz. Con la llegada de la Cremà y con ella el final oficial de las Fallas 2026 en la madrugada del 20 de marzo, el mosaico floral se convertirá durante los próximos días en el principal punto de interés, tanto para valenianos como para turistas.

La Plaza de la Virgen se llena para rendirle homenaje a la Geperudeta. / J.M. López

¿Hasta cuándo se podrá ver el manto de la Virgen?

La gran pregunta que se repite cada año ya tiene una orientación clara: el periodo óptimo de conservación del manto floral es de aproximadamente 72 horas. Sin embargo, el Ayuntamiento de Valencia no confirma la fecha exacta de retirada del manto hasta pasada la Cremà. Esta decisión va a depender principalmente de las condiciones meteorológicas y del estado de conservación de las flores. Por ejemplo, el año pasado, en el que se vivieron unas Fallas especialmente frescas, el manto pudo mantenerse hasta el 24 de marzo.

Aunque no se sepa con exactitud la fecha, se puede hacer una estimación basándose en los últimos años. Entre 2022 y 2023 el manto se pudo visitar hasta el 22 de marzo. Esta es la fecha más probable porque este 2026 el día 22 cae domingo, por lo que sería una buena opción para permitir que los visitantes puedan ver el manto durante todo el fin de semana.

La mejor opción es no arriesgarse, y es que aunque existe la posibilidad de que el manto permanezca más de 72 horas, las primeras jornadas tras la Ofrenda son las mejores para poder disfrutar del diseño en todo su esplendor.