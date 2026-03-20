Balance del ayuntamiento: 10.000 falleros más, 16.500 toneladas de basura, 20 kilos de petardos decomisados y 54 detenidos

El Ayuntamiento de València ha hecho balance de las Fallas de 2026 y se ha puesto buena nota. Consideran en el gobierno municipal que han sido unas fiestas tranquilas, con el tema de la seguridad a las puertas de la Estación del Norte relativamente solventado y la “pirotecnia salvaje” también en el camino de estar controlada. La basura sigue subiendo, como el censo fallero, que ya ha abierto un debate sobre la posibilidad de una tercera jornada en la Ofrenda, y la movilidad se ha situado en este ejercicio como una de las asignaturas pendientes. En el apartado turístico y económico, los datos preliminares arrojan una ocupación hotelera del 75% y un impacto de unos 1.100 millones de euros.

Por concejalías, Santiago Ballester, titular de Fallas, ha valorado que la ampliación de la vía de evacuación en Marqués de Sotelo ha aliviado una zona excepcionalmente tensionada en mascletaes. Y a continuación ha ofrecido algunas cifras: este año se han dado 341 zonas de actividades de las comisiones, cuatro menos que en 2025. Aunque han participado cuatro nuevas comisiones, solo se ha instalado una carpa más respecto al ejercicio anterior. En el apartado de puestos, ha habido doce buñolerías más y nueve mercadillos menos. Por la exposición del ninot han pasado casi 100.000 personas, 15.000 menos que en 2025, pero también con una semana menos de actividad.

Dentro del programa de festejos de la JCF el edil ha destacado que el reparto de premios ha reducido su tiempo en 35 minutos, con un total de 135.000 euros a repartir. Además, las subvenciones se pagaron por primera vez antes de la Crida y las subvenciones a la pirotecnia o la iluminación se gestionarán en próximas fechas.

En la ofrenda pasaron el día 17 de marzo más de 60.000 personas, un 11 % más que el año pasado y 6.000 falleros más. El 18 pasaron más de 66.000 personas, un 9 % más. En total el censo de la Ofrenda ha crecido en 11.000 personas y un 10 %. Por sexos, las niñas dominan el apartado infantil –un 56 %– y las mujeres el adulto –un 60 %–. Finalmente, como ya se sabía desde hace meses en base a los caprichos del calendario, las carpas saldrán a la calle en 2027 a partir del día 11 de marzo.

A continuación ha intervenido Carlos Mundina para hacer un balance de la limpieza. El titular del área ha explicado que en el dispositivo de la cremà participaron 600 operarios. Los días grandes de Fallas ha habido unas 850 personas trabajando en los tres taurinos y en la jornada de ayer el global fue de 2.150 operarios. Las tres contratas del ayuntamiento han contratado a 503 personas para reforzar la limpieza en Fallas.

En total, desde el 12 al 19 de marzo se han recogido 8.200 toneladas de basura, y unas 16.500 toneladas en todas las fiestas, lo que supone un incremento del 3,5 % de basura respecto al año anterior. En el lado positivo se ha incrementado la separación de residuos, que ya está en un 33 %. Respecto a incidencias, las fiestas josefinas se han saldado con 30 contenedores quemados y 1.400 papeleras quemadas o destrozadas. Asimismo, de las 436 inspecciones realizadas en comisiones, solo 41 han sido propuestas para sanción por no cumplir con la limpieza de su demarcación.

Mundina ha añadido que el año que viene se hará coincidir el cierre de las verbenas con el comienzo de la jornada de los operarios de limpieza para no dejar dos horas de plazas llenas de vasos, botellas, bolsas y demás basura, tal como ha documentado este diario en la plaza de Brujas, una imagen ya recurrente en Fallas. Además se incrementará el número de papeleras de 120 litros de 1.450 a 2.000 parejas.

En el capítulo de multas, el ayuntamiento estudiará modificar la ordenanza de contaminación acústica para sancionar a quienes disparan artefactos pirotécnicos en horas de descanso. También se endurecerá las infracciones a quienes orinan en la calle –otra imagen típica de Fallas con los casos flagrantes de los monumentos– con sanciones que pueden llegar hasta los 3.000 euros.

Por su parte, el concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Jesús Carbonell, ha valorado que el uso de la EMT ha crecido un 7,22 % y Metrovalencia ha funcionado ininterrumpidamente, con lo que cabría hacer un balance positivo del uso del transporte público. Su otra competencia importante también la ha valorado con un aprobado, sin incidentes destacables más allá del decomiso de 20 kilos de material pirotécnico y la sanción a 22 locales de venta. Además se han puesto 622 denuncias por uso indebido de material pirotécnico y la Policía Nacional ha detenido a 54 personas. Por último, en 2026 se han registrado 14 agresiones sexuales, una más que el año pasado.

Desde la concejalía de Sanidad, el concejal José Gosálbez ha explicado que se han realizado 977 inspecciones en churrerías, en las que se ha comprobado el cumplimiento de los requisitos higiénico-sanitarios exigibles. Entre otras actuaciones, los inspectores han realizado 853 análisis de aceite y se han requerido 91 cambios por no cumplir los estándares de calidad establecidos y han llevado a cabo 36 inspecciones relacionadas con el suministro de agua.

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Por último, Juan Carlos Caballero, delegado de Bomberos y portavoz del Ayuntamiento, ha explicado que la cremà finalizó a las 2.30 horas sin incidentes destacables más allá del anecdótico reventón de la falla Doctor Oloriz.