Los bares y restaurantes de València facturan un 7,78 % más en Fallas 2026, superando las previsiones del sector

Los bares y restaurantes de València han cerrado las Fallas 2026 con un balance positivo, especialmente en las principales zonas de gran actividad fallera, donde se ha concentrado la mayor parte de la facturación. Según los datos de la Coordinadora de Hostelería de los Barrios de Valencia, la facturación media ha experimentado un crecimiento del 7,78 % respecto a 2025, una evolución que mejora las previsiones iniciales del sector. De hecho, el 66,6 % de los establecimientos consultados considera que la campaña ha sido mejor de lo previsto, o ha estado en la línea con las expectativas.

La actividad se ha concentrado de forma muy marcada durante el fin de semana, que se consolida como el periodo de mayor intensidad para la hostelería. Entre semana, sin embargo, han destacado especialmente las zonas de paso y de gran afluencia de público, donde la actividad ha funcionado mejor gracias al flujo constante de personas durante la Ofrenda y otros actos falleros oficiales.

No obstante, el Día del Padre también ha tenido un impacto relevante, especialmente en la franja de las comidas en los establecimientos que trabajan con reservas, ya que han registrado una ocupación elevada. El 19 de marzo se consolida como una fecha clave para la restauración valenciana, contribuyendo a mejorar el balance final de la semana fallera.

Perfil del cliente

En cuanto al perfil del visitante, los datos muestran con claridad el peso del cliente local. Un 77,8 % de los locales ha trabajado con público de la ciudad, lo que confirma su papel como principal motor de la actividad. A este se suma un 55,6 % de establecimientos que han recibido público procedente de la provincia. La presencia de turistas internacionales ha sido del 33,3 % de los locales. Menos impacto ha tenido el público turista nacional.

Por otra parte, desde la Coordinadora destacan que el buen tiempo ha favorecido la presencia de público en terrazas. Aunque una parte de los hosteleros considera que el clima no ha sido un factor determinante para el cierre de caja, ya que han propiciado un mayor consumo en la calle

La edad media del público se ha situado en los 40 años y el gasto medio durante las Fallas se ha situado en 24,4 euros.

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En conjunto, la hostelería de València cierra unas Fallas 2026 con un balance positivo, marcado por un crecimiento, un consumo sostenido gracias al público local y un fin de semana que ha actuado como eje central de la actividad. El buen tiempo y la celebración del Día del Padre han contribuido a reforzar la ocupación con respecto al año anterior, que estuvo marcado por la lluvia, consolidando estas fechas como un pilar fundamental para el sector.