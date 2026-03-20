Los comerciantes denuncian la ocupación abusiva del espacio público en Fallas y la inacción del ayuntamiento

La Asociación de Comerciantes del Centro Histórico ha presentado un escrito en el Ayuntamiento de València a primera hora de la mañana enumeando los numerosos abusos que, a su juicio, se han cometido estas Fallas, sobre todo por una ocupación descontrolada del espacio público y la inacción de las adminstraciones públicas. La salida prematura de las carpas, los excesos de los puestos callejeros y el descontrol de las verbenas en el casco histórico son algunos de los reproches que vuelven a repetriurse año tras año sin que nadie haga nada por evitarlo, lamentan.

Tras una larga exposición de quejas, muchas de ellas relacionadas con el turismo también, los comerciantes han elaborado un decálogo de propuestas que a su juicio deberían incorporarse para el próximo año.

PRIMERO. Que el Ayuntamiento de València proceda a revisar de forma integral el modelo de gestión del espacio público durante la celebración de las Fallas, con el objetivo de garantizar el uso racional, proporcional y compatible del dominio público con el normal funcionamiento de la ciudad.

SEGUNDO. Que se adopten las medidas necesarias para reducir de forma efectiva el periodo de ocupación de la vía pública mediante carpas falleras, limitando su instalación a los días estrictamente necesarios para el desarrollo de las actividades festivas, evitando así ocupaciones prolongadas e innecesarias del espacio público durante semanas completas.

TERCERO. Que se establezcan mecanismos efectivos para garantizar el cumplimiento real de lo estipulado en el Bando de Fallas, especialmente lo establecido en las Directrices 14, 15, 16 y 17 que deberán ser revisadas y nuevamente redactadas, evitando que el mismo se convierta en un instrumento meramente declarativo carente de eficacia normativa, como lo ha sido en del ejercicio 2026 y anteriores.

CUARTO. Que se modifique radicalmente el actual régimen sancionador relativo a las instalaciones temporales autorizadas durante las Fallas —incluyendo churrerías, puestos de venta ambulante, carpas y otras ocupaciones del espacio público— de modo que las infracciones reiteradas conlleven el precintado inmediato con obligación de desmontar, así como la imposibilidad de obtener la Falla solicitante, autorización para la instalación de dichas actividades en ejercicios posteriores, al haberse demostrado que las sanciones económicas aplicadas hasta la fecha no han resultado disuasorias.

QUINTO. Que se establezca expresamente la responsabilidad directa de las comisiones falleras y de sus órganos de representación en el control de las instalaciones autorizadas dentro de su demarcación, debiendo velar por el cumplimiento de las condiciones establecidas en las autorizaciones concedidas.

SEXTO. Que el Ayuntamiento garantice que el control del cumplimiento de las autorizaciones administrativas no recaiga en la iniciativa de denuncias por parte de la ciudadanía o del empresariado local, sino que se ejerza de forma efectiva por parte de la propia Administración en el ejercicio de sus competencias.

SÉPTIMO. Que, en aplicación del principio de buena administración y del principio de eficacia en la gestión del dominio público, se evite autorizar ocupaciones del espacio público respecto de las cuales exista evidencia reiterada de que no pueden ser controladas o que previsiblemente serán incumplidas.

OCTAVO. Que se adopten las medidas necesarias para garantizar la protección del paisaje urbano y del patrimonio arquitectónico en las zonas históricas de la ciudad, aplicando a las instalaciones temporales los mismos criterios de respeto estético y adecuación urbana que se exigen al comercio local conforme al Plan Especial de Protección de Ciutat Vella. Con disminución del tamaño a 3 m de altura y prohibición de carteles publicitarios de cualquier tipo, en la parte superior de los puestos.

NOVENO. Que se adopten las medidas necesarias para proteger el normal desarrollo de la actividad económica del comercio local, evitando situaciones de ocupación prolongada del espacio público que dificulten el acceso y la visibilidad de los establecimientos o alteren gravemente su funcionamiento.

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DÉCIMO. Que el Ayuntamiento informe públicamente de las medidas que tiene previsto adoptar para evitar la consolidación de un modelo de ocupación del espacio público que, tras años de inacción administrativa, resulta cada vez más insostenible desde el punto de vista urbano, económico y social.