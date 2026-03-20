Compromís pide una revisión general de las Fallas: "La fiesta ha empeorado peligrosamente"

“Ya son tres años con la misma cantinela: cuando Catalá hace balance de las Fallas anuncia mano dura y contundencia contra las conductas incívicas. La realidad es que todo es un paripé de la alcaldesa. Con cada edición de Fallas con la marca PP-Vox, la fiesta ha empeorado peligrosamente”. El primer balance de Compromís per València de las Fallas 2026 ha combinado denuncia y también preocupación por el rumbo errático al que María José Catalá ha llevado la gran celebración del Cap i Casal. Las Fallas de 2026 han evidenciado un gran problema de fondo: la preocupante falta de gestión. Han sido unas fiestas marcadas por el “colapso en movilidad, convivencia, limpieza y organización”. Pero la formación valencianista no se ha quedado solo en la crítica, también ha propuesto tres grandes pactos para evitar que esta situación se repita, además de volver a exigir la tasa turística.

La portavoz de la formación valencianista, Papi Robles, ha sido contundente: “El problema no es el calendario ni la fiesta. El problema es la gestión. Hemos pasado de tener unas Fallas compatibles con la ciudad a unas Fallas desbordadas porque el Ayuntamiento no ha hecho su trabajo”. Papi Robles ha puesto como ejemplo el caos con Cercanias o la proliferación de carpas y puestos. “Catalá llega a marzo sin los deberes hechos y acaba aplazando las soluciones para el año siguiente. Lleva tres años igual: mucha preocupación después de Fallas y cero soluciones antes. Hay que actuar ya, no cuando sufrimos el problema”, explica Robles.

Tres grandes pactos

Ante esta situación, Compromís ha planteado tres grandes pactos falleros “sencillos, realistas y aplicables desde ya mismo”. En primer lugar, un pacto para que las carpas recuperen el criterio que funcionaba: que no ocupen calles antes del 12 de marzo. “Menos días de cortes, menos molestias y más convivencia. Es de sentido común”, ha defendido Robles.

En segundo lugar, un pacto contra los malos usos pirotécnicos. “La pirotecnia es cultura, pero lo que estamos viendo en algunos barrios es incivismo puro. Hace falta normativa clara, zonas reguladas y sanciones efectivas”, ha señalado. Y, en tercer lugar, un pacto para reducir drásticamente los puestos. “Las Fallas no pueden convertirse en una feria de ‘mojitos’. Estamos hablando de convivencia, movilidad y también de proteger la esencia de la fiesta”, ha remarcado.

Churro de criptonita con hojas de laurel para Catalá

Por su parte, el concejal Pere Fuset ha hecho un balance detallado que apunta directamente a la falta de planificación del gobierno municipal. “Si le tuviéramos que dar un premio fallero a Catalá, sería el churro de criptonita con hojas laurel. Lo que hemos visto es improvisación constante y problemas que no solo no se han resuelto, sino que han empeorado”. Fuset ha denunciado que la Mesa de Diálogo fallera “ha sido un paripé” y que el Bando fallero “no se lo cree ni el Ayuntamiento, que autoriza lo que dice prohibir”. También ha alertado del aumento descontrolado de puestos, con un crecimiento cercano al 30%, que ha saturado calles y ha disparado los conflictos vecinales.

“Si le tuviéramos que dar un premio fallero a Catalá, sería el churro de criptonita con hojas laurel"

En movilidad, el diagnóstico es igual de claro: “Hemos vivido un caos que ha afectado a vecinos, trabajadores y usuarios del transporte público. El caso de Cercanías es el mejor ejemplo de la falta de coordinación”. A todo ello se suma una ciudad “más sucia durante más tiempo” y un problema de pirotecnia incívica que “sigue sin abordarse seriamente”.

Una de las reivindicaciones de Compromís es la tasa turística. / Levante-EMV

Tasa turística

Fuset también ha puesto el foco en la falta de recursos y ha recuperado el debate de la tasa turística. “Solo en Fallas se podrían recaudar cerca de 3 millones de euros para reforzar limpieza, transporte o seguridad. Pero el PP y Vox han eliminado la herramienta y ahora hacen como que la reclaman. Es pura hipocresía”. Para Compromís, el problema es de modelo. “Mucha foto y poco trabajo”, ha resumido Fuset. “Ni PP ni VOX aman estas fiestas, porque solo quién estima las fallas trabajaría para reducir problemas de convivencia para conseguir más aliados que detractores”, ha añadido.

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“Ni PP ni VOX aman estas fiestas, porque solo quién estima las fallas trabajaría para reducir problemas de convivencia"

La portavoz Papi Robles ha interpelado a la alcaldesa: “Menos ocurrencias y más decisiones. Las Fallas no pueden gestionarse a golpe de improvisación”. “La ciudad no puede volver a vivir unas Fallas del colapso. Si no hay normas claras, control y planificación, este será el nuevo modelo. Y València merece mucho más. Las Fallas merecen mucho más”, concluye.