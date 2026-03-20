Conoce la oferta de Levante-EMV para obtener en alta resolución fotografías de la Ofrenda 2026

Levante-EMV ha puesto en marcha una campaña especial post Fallas, dirigida a todos los falleros y falleras que han desfilado este año en la Ofrenda más multitudinaria de la historia, con un precio muy competitivo que, al mismo tiempo, les permitirá poder acceder en máxima resolución a las fotografías realizadas por nuestros fotógrafos ante la Mare de Déu. Por tan solo 12 euros durante 6 meses, cada nuevo suscriptor será el primero en enterarse de todas las exclusivas del periódico, últimas horas, reportajes en profundidad, newsletters y mucho más.

Si no eres suscriptor, ahora es el momento perfecto para mantenerte informado de todo lo que sucede en la ciudad y, también, en todas nuestras comarcas. Además, esta iniciativa supone una viaje en el tiempo para poder revivir uno de los momentos más emotivos de las fiestas josefinas: la Ofrenda a la Virgen.

¿Cómo darse de alta para obtener la foto de la ofrenda?

En Levante-EMV hemos preparado una oferta muy especial para los falleros y falleras que participaron en la Ofrenda. Junto a su suscripción podrán obtener totalmente gratis la foto del momento en el que desfilaron ante la Virgen de los Desamparados los días 17 y 18 de marzo.

Para acogerse a esta promoción solo hay que pulsar en este enlace y seguir los siguientes pasos:

Selecciona la opción "Semestral"

Iniciar el proceso de contratación con un correo electrónico

Utiliza el código promocional OFRENDA2026 cuando te lo solicite

cuando te lo solicite Una vez suscrito y dado de alta en el sistema solo tienes que enviar un correo electrónico a la dirección ofrenda2026suscriptor@levante-emv.com indicando tu correo electrónico (el mismo que has usado para darte de alta en la suscripción), la foto que quieres recibir en alta resolución y la hora e itinerario de tu paso ante la patrona.

En el mismo correo puedes adjuntar una miniatura de la foto o un enlace a nuestras galerías del primer y segundo día de la ofrenda para que podamos localizarla con rapidez en nuestro archivo.

En ese correo recibirás la foto en mayor resolución

Información de proximidad

Sin duda, poder descargar y conservar estos recuerdos convertidos en imágenes -y en alta resolución- es una forma de atesorar para siempre la magia de este homenaje a la Geperudeta, tanto para sus protagonistas como para sus familias y comisiones falleras.

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